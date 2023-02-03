Futbolda Disiplin Kurulu kararları açıklandı

Kıbrıs Türk Futbol Federasyonu (KTFF) Disiplin Kurulu 28-29 Ocak tarihleri arasında oynanan maçlarla ilgili toplandı. AKSA Süper Lig, AKSA 1.Lig, AKSA A2 Süper Lig, AKSA A2 1.Lig ve Asbuzu U16 Ligi müsabakaları ile ilgili disiplin cezalarını görüşen kurul, Av. Gizem Bahri Soydan başkanlığında bir araya geldi.

KTFF Disiplin Kurulu’nun aldığı kararlar şöyle:

KIRMIZI KART VE DİSİPLİN CEZALARI

Eren Aygün (Doğan Türk Birliği) 1 Maç

Mckenzie Matthew Brennan (Doğan Türk Birliği) 1 Maç

Muhammed Sarı (Girne Halk Evi) 3 Maç

Hasan Ali Karadağ (Girne Halk Evi) 3 Maç

Erkan Yolaç (Lefke) 1 Maç

Berdancan Akın (Mağusa Türk Gücü) 1 Maç

Arif Akbaş (Düzkaya) 1 Maç

Onur Çelik (Düzkaya) 3 Maç

Tahsin Kaya (Yonpaş Dumlupınar) 1 Maç

Tolga Nergiz (Hamitköy) 1 Maç

Rıdvan Aşan (China Bazaar Gençlik Gücü) 3 Maç

Mustafa Seleker (Cihangir) 1 Maç

Turan Eskidemir (Cihangir) 1 Maç

Can Pakin (Türk Ocağı) 3 Maç

Süleyman Köse (Baf Ülkü Yurdu) 1 Maç

Ahmet Can Temel (Miracle Karşıyaka) 1 Maç

Halit Özcezarlı (İncirli) 1 Maç

Murat Özkılıç (Yenierenköy) 1 Maç

Cengizhan Kurt (M. Hacıali Yılmazköy) 1 Maç

Erhan Yıldıran (Pera L. Gençler Birliği) 3 Maç

İsmail Birşen (Yeniboğaziçi) 1 Maç

Adem Seven (Yeniboğaziçi) 3 Maç

TEKNİK DİREKTÖR, ANTRENÖR VE KULÜP PERSONELİ

Murat Dağer (Doğan Türk Birliği) 1 Maç

Burak Eligön (Girne Halk Evi) 1 Maç

Korhan Şenyüce (İncirli) 2 Maç

Cenk Osman Şeren (Yenierenköy) 3 Maç

Mehmet Binboğa (Cihangir) 2 Maç

Ege Nurtunç (Yeniboğaziçi) 3 Maç

4 SARI KART NEDENİYLE 1 MAÇ CEZALI OYUNCULAR

Mustafa İnanç (Göçmenköy)

Fikret Yağcıoğlu (Yenicami)

Reşit Erişik (Göçmenköy)

Abdullah Atma (Miracle Karşıyaka)

Osman Şah (Çetinkaya)

Deniz Kibar (Esentepe)

Ardahan Orbay (Hamitköy)

Berkan Sünmez (Yenierenköy)

Arda Yatman (Yonpaş Dumlupınar)

Gökberk Ejmi (İncirli)

Eren Aksal (Türk Ocağı)

Önder Zeyin (Düzkaya)

Emre Çam (China Bazaar Gençlik Gücü)

Mustafa Akkuş (Miracle Karşıyaka)

Rifat Öztezer (Lefke)

Yaşar Özer (China Bazaar Gençlik Gücü)

Toprak Bolcan (Küçük Kaymaklı)

Ahmet Hafız (Küçük Kaymaklı)

Tahir Sır (M. Hacıali Yılmazköy)

KTFF DİSİPLİN KURULU KARARLARI

1) 28.01.2023 tarihinde 18244 maç numarasıyla oynanan İncirli SK – Yenierenköy

TSK AKSA 1.Lig müsabakasında meydana gelen saha olayları DS-12/2022-2023 sevk numarası ile kurulumuza sevk edilmiş olup, meydana gelen saha olaylarında saldırı ve darp suçu işlemiş olmaları nedeni ile İncirli SK yöneticisi Salih Cemal Yeşilleme ve Yenierenköy TSK futbolcuları Berkan Sünmez, Tugay Yavuz ve Kader Güner’de sevk edilmişlerdir.

Konu sevke istinaden maç görüntüleri izlenmiş ve tüm raporlar değerlendirilmiştir. Kurulumuz yapmış olduğu inceleme ve değerlendirme neticesinde her iki takımın da gerek taraftarları ve yöneticileri gerekse futbolcuları ile saha olaylarına karıştıkları, karşılıklı disiplin suçu işledikleri kanaatine varırız. Mezkur disiplin suçları, ciddi suçlar olup, caydırıcı bir ceza ile cezalandırılmaları hususunda hem fikir oluruz. Keza konu saha olayları ile ilgili İncirli SK yöneticileri ile Yenierenköy TSK Başkanı’nın sözlü savunmaları ve şahadetleri de dinlenmiş olup, her iki takım yöneticilerinin verdikleri sözlü şahadetlerinin, görüntüler ile çeliştiğine bulgu yaparız.

Gelinen aşamada, netice olarak; olayların başlamasına sebebiyet verdiği raporlardan tespit edilen İncirli SK yöneticisi Salih Cemal Yeşilleme olduğuna bulgu yaparız. Ancak, mezkur saha olaylarında iki takım arasında ayrım yapılması gerektiği kanaatindeyiz. İncelenen görüntülerde, Yenierenköy TSK’nin olaylara katkısının daha çok olduğu kanaatine varmış bulunmaktayız. Bu nedenle, İncirli SK’ya, DT 52 (1) (A) ve (F)’nin ihlallerinden dolayı, 52 (4) uyarınca 2 maç saha kapatma cezası verilmesine;

Yenierenköy TSK’ya DT 52 (1) (A) ve (F)’nin ihlallerinden dolayı 52 (4) uyarınca 4 maç saha kapatma cezası verilmesine;

2) Yine aynı maçta, saha olaylarının başlamasına sebep olan İncirli SK yöneticisi Salih Cemal Yeşilleme’ye DT 35 (1)’in ihlalinden dolayı DT 35 (1) (B) uyarınca 30 gün hak mahrumiyeti cezası verilmesine,

Yenierenköy SK futbolcusu Berkan Sünmez, Tugay Yavuz ve Kader Güner’e DT 44 (1)’in ihlalinden dolayı, DT 44 (1) (A) uyarınca 5 resmi müsabakadan men cezası verilmesine oybirliği ile karar verilmiştir.