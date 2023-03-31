Futbolda Disiplin Kurulu kararları açıklandı

Kıbrıs Türk Futbol Federasyonu (KTFF) Disiplin Kurulu 24-29 Mart tarihleri arasında oynanan maçlarla ilgili toplandı. AKSA Süper Lig, AKSA 1.Lig, AKSA A2 Süper Lig, AKSA A2 1.Lig ve Asbuzu U16 Ligi müsabakaları ile ilgili disiplin cezalarını görüşen kurul, başkanvekili Av. Cemal Gündüz başkanlığında bir araya geldi.

KTFF Disiplin Kurulu’nun aldığı kararlar şöyle:

KIRMIZI KART VE DİSİPLİN CEZALARI

Arda Öztinen (Baf Ülkü Yurdu) 2 Maç

Mustafa Berke Aktaş (Vadili) 2 Maç

Efe Kürşat Özer (Vadili) 2 Maç

Berk Kaşif (Lefke) 1 Maç

Mehmet Çamlıköylü (Lefke) 3 Maç

Bartu Güzen (Lefke) 2 Maç

Devran Yeşilbaş (Yonpaş Dumlupınar) 2 Maç

Babacar Mbaye Diop (Cihangir) 3 Maç

TEKNİK DİREKTÖR, ANTRENÖR VE KULÜP PERSONELİ

Hüseyin Kızmazoğlu (Cihangir) 1 Maç

KTFF DİSİPLİN KURULU KARARLARI

1) 18650 maç numarasıyla 24.03ç2023 tarihinde Yenicami AK ile Mağusa Türk Gücü arasında Ortaköy İrsen Küçük Stadı’nda oynanan Azbuzu U16 ligi müsabakasında yaşanan olaylar neticesinde DS-15/2022-2023 sevk numaralı ve 27/03/2023 tarihli Disiplin sevk kararı Kurulumuzca gündeme alınıp değerlendirilmiştir.

Kurulumuz huzurundaki mesele ile ilgili hakem raporlarını maç ile ilgili görüntülerle birlikte değerlendirmiş ve yaşanan mesele ile ilgili bir karara varmıştır.

Şöyle ki, olayların başlangıcının penaltı atışları esnasında tansiyon ve gerilimin yüksek olduğu bir anda maçın hakeminin de olayların başlamasında kusuru olduğu Kurulumuzca tespit edilmiştir.

Devamla yaşanan olaylarda yer alan ve Kurulumuza sevk edilen 116439 lisans numaralı Yenicami AK oyuncusu Ali Özinançlı’nın DT 41/1 ve diğer tüm futbolcuların DT 44’ü ihlal ettiği de Kurulumuzca tespit edilmiştir. Kurulumuz ceza takdirinde bulunmadan evvel yaşanan olayların başlangıç ve oluş şeklini, tüm futbolcuların genç oluşunu ve olaylar içerisindeki roller dikkate almıştır.

Dolayısı ile Kurulumuz olayların başlangıcında rakip takım kulübesine yönelik hareketi olduğu ve herhangi saldırı/darp eylemi gerçekleştirmediği tespit edilen 116439 lisans numaralı Yenicami AK oyuncusu Ali Özinançlı’ya DT 41 /1/a uyarınca 2 (İki) resmi müsabakadan, 116452 lisans numaralı Yenicami AK oyuncusu Erkan Önder Farisoğlu ve 117315 lisans numaralı Yenicami AK oyuncusu Hasan Pilli’nin rakip takım DT 44/1 (a) uyarınca 3 (Üç) resmi müsabakadan men edilmesine devamla, 115752 lisans numaralı MTG oyuncusu Berdancan Akın, 115749 lisans numaralı MTG oyuncusu Aras Uysal, 116904 lisans numaralı MTG oyuncusu Ersen Can Akbaşak’ın ve 116183 lisans numaralı MTG oyuncusu İsmail Pakol’un rakip takım oyuncularına yönelik saldırı/darp eylemlerinden dolayı DT 44/1/a uyarınca 3 (Üç) resmi müsabakadan men edilmelerine oy birliği ile karar verilmiştir.