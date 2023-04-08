Futbolda 25. hafta maç programı programı - Havadis Gazetesi | Kıbrıs Haber
Cumartesi, Nisan 8, 2023
Havadis Gazetesi | Kıbrıs Haber
Spor

Futbolda 25. hafta maç programı programı

Seyda AŞAN
Seyda AŞAN
posted on


Futbolda 25. hafta maç programı programı

Birinci Lig

Dün

GHE-PL G.Birliği: 1-2

Bugün

Üner Berkalp Stadı: Baf Ü. Yurdu – Yeniboğaziçi
Osman Özpaşa

Adem Nural Stadı: Dörtyol – Düzkaya
Emre Öztaşlı

Erdal Barut Stadı: Esentepe – Yenierenköy
Zekai Töre

Necip H. Kartal Stadı: Ünimar Maraş – İncirli
Ali Özer

Şengül Törehan Stadı: M. Karşıyaka – M. H. Yılmazköy
İsmail Ercan

Tahsin Mertekçi Stadı: Yalova – Lapta
Hüseyin Özkan

Cemal Balses Stadı: Mormenekşe – Binatlı
Evren Karademir

Süper Lig

Bugün

 

Gönyeli Stadı : Gönyeli – Cihangir
Kerem Eran

Mete Adanır Stadı: Türk Ocağı – Göçmenköy
Turgay Misk

Şht. Hüseyin Ruso Stadı: CB Gençlik Gücü – Lefke
Fehim Dayı
 

Yarın

Süper Lig

Atatürk Stadı: Yenicami – Doğan T. Birliği
Şakir Azizoğlu

Şht. Hüseyin Ruso Stadı: K. Kaymaklı – Çetinkaya
Mehmet Sezener

M. Hidayet Çağlar Stadı: Merit A. Yeşilova – Hamitköy
Serhan Şimşek

Pazartesi

Süper Lig

Mağusa T. Gücü – Y. Dumlupınar
Utku Hamamcıoğlu

Tepki göster
Bayıldım
0
Bayıldım
Huzurlu
0
Huzurlu
Hahaha
0
Hahaha
Üzüldüm
0
Üzüldüm
Hayran Kaldım
0
Hayran Kaldım
Facia
0
Facia
0 Shares
×

Share this post!

Tags:FutboldaHaftamaçprogramı
Web tasarım ve geliştirme : Baba Bilgisayar