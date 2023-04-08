Futbolda 25. hafta maç programı programı
Birinci Lig
Dün
GHE-PL G.Birliği: 1-2
Bugün
Üner Berkalp Stadı: Baf Ü. Yurdu – Yeniboğaziçi
Osman Özpaşa
Adem Nural Stadı: Dörtyol – Düzkaya
Emre Öztaşlı
Erdal Barut Stadı: Esentepe – Yenierenköy
Zekai Töre
Necip H. Kartal Stadı: Ünimar Maraş – İncirli
Ali Özer
Şengül Törehan Stadı: M. Karşıyaka – M. H. Yılmazköy
İsmail Ercan
Tahsin Mertekçi Stadı: Yalova – Lapta
Hüseyin Özkan
Cemal Balses Stadı: Mormenekşe – Binatlı
Evren Karademir
Süper Lig
Bugün
Gönyeli Stadı : Gönyeli – Cihangir
Kerem Eran
Mete Adanır Stadı: Türk Ocağı – Göçmenköy
Turgay Misk
Şht. Hüseyin Ruso Stadı: CB Gençlik Gücü – Lefke
Fehim Dayı
Yarın
Süper Lig
Atatürk Stadı: Yenicami – Doğan T. Birliği
Şakir Azizoğlu
Şht. Hüseyin Ruso Stadı: K. Kaymaklı – Çetinkaya
Mehmet Sezener
M. Hidayet Çağlar Stadı: Merit A. Yeşilova – Hamitköy
Serhan Şimşek
Pazartesi
Süper Lig
Mağusa T. Gücü – Y. Dumlupınar
Utku Hamamcıoğlu