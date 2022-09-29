Spor

Futbolda 2.hafta maçlarını yönetecek hakemler açıklandı

29 Eylül 2022









Futbolda 2.hafta maçlarını yönetecek hakemler açıklandı



30 Eylül Cuma

AKSA SÜPER LİG

Girne 20 Temmuz Mete Adanır Stadı

19.00: Doğan T.B. – Dumlupınar (Emre Öztaşlı)

 

1 Ekim Cumartesi

AKSA SÜPER LİG

Gönyeli Stadı

16.30: Gönyeli – Türk Ocağı (HAKEM İSMİ)

 

Lefkoşa Atatürk Stadı

16.30: G.Gücü – A.Yeşilova (Ali Özer)

 

Lefke 16 Ağustos Stadı

16.30: Lefke – Göçmenköy (Hüseyin Eyyüpler)

 

AKSA 1.LİG

İncirli Hüseyin Altıncıoğlu Stadı

16.30: İncirli – M.H.Yılmazköy (Tufan Çerçioğlu)

 

Şht.Şevket Kadir Stadı

16.30: Lapta – Yenierenköy (Hüseyin Özkan)

 

Osman Ergün Mehmet Stadı

16.30: Yeniboğaziçi – Binatlı (Ferhat Tuna)

 

Girne 20 Temmuz Mete Adanır Stadı

16.30: Düzkaya – Gençler Birliği (Zekai Töre)

 

2 Ekim Pazar

AKSA SÜPER LİG

Şht.Hüseyin Ruso Stadı

16.30: K.Kaymaklı – Yenicami (Turgay Misk)

 

Atatürk Stadı

16.30: Çetinkaya – Hamitköy (Mehmet Sezener)

 

Cihangir Stadı

16.30: Cihangir – Mesarya (HAKEM İSMİ)

 

AKSA 1.LİG

Girne 20 Temmuz Mete Adanır Stadı

16.30: Girne Halk Evi – Mormenekşe (Fehim Dayı)

 

Güzelyurt Üner Berkalp Stadı

16.30: Baf Ülkü Yurdu – Esentepe (Utku Hamamcıoğlu)

 

Bostancı Tahsin Mertekçi Stadı

16.30: Yalova – M.Karşıyaka (Osman Özpaşa)

 

Maraş Necip Halil Kartal Stadı

16.30: Maraş – Dörtyol (Hakan Ünal)

3 Ekim Pazartesi

AKSA SÜPER LİG

Dr.Fazıl Küçük Stadı

19.00: M.Türk Gücü – Değirmenlik (Kerem Eran)



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29 Eylül 2022






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