Futbolda 2.hafta maçlarını yönetecek hakemler açıklandı
Futbolda 2.hafta maçlarını yönetecek hakemler açıklandı
30 Eylül Cuma
AKSA SÜPER LİG
Girne 20 Temmuz Mete Adanır Stadı
19.00: Doğan T.B. – Dumlupınar (Emre Öztaşlı)
1 Ekim Cumartesi
AKSA SÜPER LİG
Gönyeli Stadı
16.30: Gönyeli – Türk Ocağı (HAKEM İSMİ)
Lefkoşa Atatürk Stadı
16.30: G.Gücü – A.Yeşilova (Ali Özer)
Lefke 16 Ağustos Stadı
16.30: Lefke – Göçmenköy (Hüseyin Eyyüpler)
AKSA 1.LİG
İncirli Hüseyin Altıncıoğlu Stadı
16.30: İncirli – M.H.Yılmazköy (Tufan Çerçioğlu)
Şht.Şevket Kadir Stadı
16.30: Lapta – Yenierenköy (Hüseyin Özkan)
Osman Ergün Mehmet Stadı
16.30: Yeniboğaziçi – Binatlı (Ferhat Tuna)
Girne 20 Temmuz Mete Adanır Stadı
16.30: Düzkaya – Gençler Birliği (Zekai Töre)
2 Ekim Pazar
AKSA SÜPER LİG
Şht.Hüseyin Ruso Stadı
16.30: K.Kaymaklı – Yenicami (Turgay Misk)
Atatürk Stadı
16.30: Çetinkaya – Hamitköy (Mehmet Sezener)
Cihangir Stadı
16.30: Cihangir – Mesarya (HAKEM İSMİ)
AKSA 1.LİG
Girne 20 Temmuz Mete Adanır Stadı
16.30: Girne Halk Evi – Mormenekşe (Fehim Dayı)
Güzelyurt Üner Berkalp Stadı
16.30: Baf Ülkü Yurdu – Esentepe (Utku Hamamcıoğlu)
Bostancı Tahsin Mertekçi Stadı
16.30: Yalova – M.Karşıyaka (Osman Özpaşa)
Maraş Necip Halil Kartal Stadı
16.30: Maraş – Dörtyol (Hakan Ünal)
3 Ekim Pazartesi
AKSA SÜPER LİG
Dr.Fazıl Küçük Stadı
19.00: M.Türk Gücü – Değirmenlik (Kerem Eran)