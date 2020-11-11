Futbolcular,federasyona tabut bıraktı

Ülkemizde futbol dışındaki hemen tüm branşlarda spor faaliyetleri ve lig müsabakaları başlarken futbolun başlamaması futbolcuları ayaklandırdı.

Bir süredir futbolun başlaması için federasyon nezdinde yürütülen çalışmalardan sonuç alınamaması nedeniyle futbol ligleri başlayamadı. 2020-2021 sezonu için bugün başlama kararı alınsa hazırlık periyodu nedeniyle 2020 yılında futbol oynanamayacak. Futbol kulüpleri liglerin başlaması için genel kurul kararı ile Futbol Federasyonu Başkanı Hasan Sertoğlu’na oy birliği ile yetki vermişti. KTFF Başkanı Hasan Sertoğlu, Sağlık Bakanı Dr.Ali Pilli ve Spor Dairesi Genel Yönetim Kurulu Başkanı Kemal Deniz Dana ile yaptığı görüşmelerden hiçbir sonuç alamadı.

Federasyona “Futbol tabutu” getirildi

Futbolcular yaşanan bu gelişmeler sonrası dün yaptığı eylemde Futbol Federasyonu önüne tabut getirdi. Futbol tabutu olarak adlandırılan tabut federasyon kapısının önüne kondu, daha sonra futbolcular formalarını tabutun üzerine bıraktı.

Yaklaşık 150 sporcunun katıldığı eylemde futbolun başlaması isteğini temsilen Esin Sonay konuşma yaptı. Güvenlik nedeniyle federasyon önünde polisin bulunması ve kapıda durması dikkatlerden kaçmazken, eylemde herhangi bir gerginlik yaşanmadı, hoş olmayan bir söz söylenmedi.