Futbolcular Derneği, yardım kampanyası başlattı - Havadis Gazetesi | Kıbrıs Haber
Pazartesi, Şubat 13, 2023
Havadis Gazetesi | Kıbrıs Haber
Spor

Futbolcular Derneği, yardım kampanyası başlattı

Hasan Düzgün
Hasan Düzgün
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Futbolcular Derneği, yardım kampanyası başlattı

Kıbrıs Türk Futbolcular Derneği’nin Mehmet Çil başkanlığındaki yönetim kurulu, Türkiye’deki depremzedeler için yardım kampanyası başlattı.

Deprem bölgelerine gönderilmesi için 1500 tane battaniyenin alınmasının hedeflendiği yardım kampanyası ile ilgili olarak Kıbrıs Türk Futbolcular Derneği’nden şu açıklama yapıldı:


“Gün birlik olma günüdür. Acımız çok büyüktür. Kıbrıs Türk Futbolcular Derneği olarak tüm futbolcularımıza destek çağrısı yapıyoruz. Yapılacak olan yardımlar için gönlümüzden kopan gücümüzün yettiği kadar destek olabiliriz. Haydi arkadaşlar, gücümüzü gösterelim. Birliğimizi gösterelim.”

Maddi katkılarınızı aşağıdaki hesap numarasına yapabilirsiniz:

tr900006400000168180809267

İş Bankası Lefkoşa Şube

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Tags:Kıbrıs Türk Futbolcular DerneğiTürkiye’deki depremzedeler için yardım kampanyası
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