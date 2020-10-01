“Futbola Devlet katkısı devam”

Ulusal Birlik Partisi (UBP) Cumhurbaşkanı Adayı ve Başbakan Ersin Tatar, Kıbrıs Türk Futbol Federasyonu’nu ziyaret ederek projelerini anlattı.

KTFF Başkanı Hasan Sertoğlu tarafından karşılanan Tatar, futbol camiası içerisinde yer almasının kendisini hep gururlandırdığını söyledi. Söz konusu ziyaretle ilgili ilk sözü Kıbrıs Türk Futbol Federasyonu Başkanı Hasan Sertoğlu aldı. Sertoğlu, koronavirüsün dünyayı dize getirdiğini dolayısıyla hükümet edenlerin işinin zor olduğunu ifade etti. Gerek Cumhurbaşkanı adaylığı sürecinin gerekse de hükümette bulunmanın zorluğundan bahseden Sertoğlu, “Allah Ersin Bey’e kolaylık versin.” dedi.

Sertoğlu: “Ersin Bey geldikten sonra spora ayrılan bütçe arttı”

Sertoğlu ülkede duran spor müsabakalarının ne şekilde ve nasıl başlanacağı ile ilgili de görüş alışverişinde bulunulacağını kaydederek, “Ben, Kıbrıs Türk Futbol Federasyonu’nun çatısı altındaki tüm kulüpler adına Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde size başarılar dilerim.” dedi. Ersin Tatar’ın siyasi kimliğinin yanı sıra kulüpçülükten gelme bir spor insanı olduğuna vurgu yapan Sertoğlu, “Ersin Bey Başbakan olduktan sonra tüm spor dallarına devlet katkısı çok ciddi şekilde artmıştır. Geçtiğimiz gün yeni sezonda bütçenin aynı şekilde devam edeceği müjdesini kulüplere sizin ağzınızla verdim. Bunun için de kulüpler adına sizlere çok teşekkür ederiz. Bu ekonomik zorluklar içinde bu imkanı sağlamak önemlidir.” diye konuştu.

Tatar: “KTFF önemli bir kitleye hitap ediyor”

Cumhurbaşkanı Adayı ve Başbakan Ersin Tatar da yaptığı açıklamada, kendisinin de futbol kulübü başkanlığı yaptığını ve Kıbrıs Türk Futbol Federasyonu’nun nereden nereye geldiğini çok iyi bildiğini ifade etti. Tüm bu organizasyonun koordinasyonunu yapmanın çok kolay olmadığını ve bunun önemli bir boyutta olduğunu aktaran Tatar, “Burada çok büyük bir kitleye hitap eden bir camia yönetiliyor. Hükümet olarak yapılan çalışmalarda hem altyapı, hem futbolcu yetiştirme hem de tesisler anlamında çalışmalar yapıyoruz. Tabi bu çalışmalar vizyon ve proje ister, bu da KTFF’de fazlasıyla vardır.” dedi.

“Bizim hükümetimiz döneminde devlet katkısı ciddi artış gösterdi”

Ersin Tatar, hükümetleri döneminde spora olan devlet katkısının ciddi şekilde arttığını kaydederek, bunu sürdüreceklerini, geçen sezon verilen devlet katkısının 2020-2021 futbol sezonunda da verilmeye devam edeceğini söyledi. Tatar, “Bu morali ve umudu verebilmek, bu sıkıntıların aşılması düşüncesiyle bu imkanları Kıbrıs Türk gençliğine tanıyoruz. İmkanlarımız dahilinde gençlik ve spora bunları yansıtmayı sürdüreceğiz.” diye konuşarak, standartın üzerine çıkma hedefinde olduklarını kaydetti.

“Tüm federasyonlara kaynak aktarıyoruz”

KTFF’nin önemli işler başardığını bildiğini aktaran Tatar, bundan mutlu olduklarını ve mevcut bütçenin devamını sürdüreceklerini söyledi. Kendilerinin hükümet olarak tüm federasyonlara kaynak aktardıklarını ifade eden Tatar, “Futbol ülkedeki en popüler spor ancak biz diğer branşları da ihmal etmiyoruz. Çeşitli dengelerle onları da destekliyoruz.” dedi. Tatar, futbol camiasının içerisinde yer almaktan her zaman gurur duyduğunu ifade ederek, “Ben her yerdeyim ve yoluma devam ediyorum. Bu da böyle bilinsin.” dedi.

Dana’ya futbolun yeniden başlaması için görev

Başbakan Tatar görüşme sonrasında Spor Dairesi Genel Yönetim Kurulu Başkanı Kemal Deniz Dana’yı futbolun yeniden başlayabilmesi için gerekli çalışmaları yapması konusunda görevlendirdi.

Konuşmalar sonrasında KTFF Başkanı Hasan Sertoğlu, Başbakan ve UBP Cumhurbaşkanı Adayı Ersin Tatar’a 2019-2020 sezonunu içeren KTFF dergisini hediye etti. Ziyarette; Spor Dairesi Genel Yönetim Kurulu Başkanı Kemal Deniz Dana, KTFF 1.Başkanvekili Orçun Kamalı, Yönetim Kurulu Üyeleri Mustafa Akçaba ve Remzi Cengiz’in yanı sıra Genel Sekreter Av. Enver Baturalp da hazır bulundu.