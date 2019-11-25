Funda Arar “yak gel” dedi

ARAR, KIBRIS SEVİYOR:

Türkiye’nin ünlü sanatçısı Funda Arar Girne’de sahne aldı. Şarkıları ve enerjisiyle sevenlerine keyifli bir gece yaşatan ünlü sanatçı Kuzey Kıbrıs’ta olmaktan büyük mutluluk duyduğunu belirtti

Girne’de hizmet veren Merit Crystal Cove Hotel’de sahne alan Türkiye’nin ünlü sanatçısı Funda Arar, şarkıları ve enerjisiyle sevenlerine keyifli bir gece yaşattı. Kendisini bekleyen yaklaşık bin hayranının alkışları arasında sevilen şarkısı “yak gel”i söyleyerek sahneye çıkan ünlü sanatçı, yeniden Kuzey Kıbrıs’ta olmaktan büyük mutluluk duyduğunu belirtti.

Arar’dan iddialı kostüm

Sahneye derin yırtmaçlı iddialı bir kostümle çıkan Funda Arar, kendi şarkılarının yanı sıra sevilen parçaların da yer aldığı geniş repertuvarıyla adeta müzik ziyafeti sundu. Sahnesini ara vermeden sürdüren Funda Arar, gelen istek parçaları geri çevirmedi. Hayranlarıyla bol bol hatıra fotoğrafı çektiren Funda Arar, ekip arkadaşlarından birinin doğum gününü de kuliste pasta keserek kutladı.