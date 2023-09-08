Freddie Mercury’nin piyanosu açık artırmada 2 milyon doların üzerinde alıcı buldu

Satışa çıkarılan eşyalar arasında Mercury’nin el yazması şarkı sözleri, sahne kostümleri, enstrümanları ve ünlü sanatçıların eserlerinden oluşan koleksiyonundan parçalar da yer alıyor. Satıştan 6 milyon sterlin civarında (yaklaşık 7,5 milyon dolar) gelir beklendiği ve gelirin bir kısmının hayır kurumlarına bağışlanacağı belirtilmişti.

FREDDIE MERCURY HAKKINDA

Asıl adı Farrokh Bulsara olan Freddie Mercury, Hint Okyanusu’nun batı kıyısında yer alan Zanzibar Adası’nda 1946’da dünyaya geldi. İngiltere’nin başkenti Londra’da 1970’te Brian May, Roger Taylor ve Freddie Mercury tarafından kurulan Queen, dünya çapında 300 milyondan fazla albüm satış rakamına ulaşmıştı.

Freddie Mercury, 1991’de hayatını kaybetti.