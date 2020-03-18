Yaşam

Fransız doktorlar: Sıtma ilacı Covid-19 tedavisinde işe yarıyor

19 Mart 2020

Fransa’nın Marsilya Üniversite Hastanesinde yapılan testlerde sıtmayı önlemek ve tedavi etmek için kullanılan klorokin ilacının koronavirüs tedavisinde etkili olduğu açıklandı.

Testleri yürüten Profesör Didier Rault ilk deneylerin başarı gösterdiğini açıkladı. Doktor Rault, 24 Covid-10 hastasının deneysel tedaviyi kabul ettiğini belirterek 6 gün içerisinde yüzde 75’inin virüsten kurtulduğunu bildirdi. Klorokin verilmeyen hastaların ise yüzde 90’ı hala virüsle mücadele ediyor.

Hastanede gerçekleştirilen klinik deneyler için sağlık otoriteleri de onay vermiş durumda. Sıtma ilaçları aynı zamanda son derece ucuz.

Avustralya ve Hindistan’dan da aynı haberler geldi

Son birkaç gündür başta sıtma ilacı olmak üzere antiviral kullanılan deneysel tedavilerde aynı sonuçlar Avustralya ve Hindistan’dan da gelmişti.




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