Fransa’nın Gironde bölgesinde yeni bir yangın başladı

Le Parisien’in haberine göre, dün öğleden sonra Fransa’nın güneybatısındaki Hostens kasabası civarındaki çam ormanında yangın çıktı.

Yangında 6 bin hektar ormanlık alan yanarken, yangın söndürme uçaklarının yanı sıra 500 kadar itfaiyeci alevlerle mücadele ediyor.

3 bin 800 kişi tahliye edildi

Yetkililer yangının yayılması nedeniyle Hostens, Saint-Magne ve Belin-Beliet bölgelerindeki 3 bin 800 kişiyi tahliye etti.

Biri kamyon 4 aracın yandığı afette itfaiye ekiplerinin karşı ateş başlatma taktiğiyle yangını durdurmaya çalıştığı belirtiliyor.

12 Temmuz’da başlayan yangının yeni yangını tetiklediği ihtimali

Le Figaro’nun haberine göre, Gironde Valiliği, yeni yangının Landiras’ta 12 Temmuz’da başlayan ve halen kontrol altına alınamayan yangından kaynaklanmış olabileceğini açıkladı.

Valilik, bölgede ikilim elverişsizliğinin yangınla mücadeleyi zorlaştırdığına işaret etti.

Güney ve batıda 16 bölgede “turuncu “alarm

Landiras yangınında 14 binden fazla hektarlık alan kül olmuştu.

Dün bölgede küçük çapta birçok yangının çıktığı ve bazılarında alevlerin halen kontrol altına alınamadığı ifade ediliyor.

Dördüncü sıcak hava dalgasının yaşandığı ülkenin güney ve batısında 16 bölgede turuncu alarm durumuna geçildi.

30 gündür halen söndürülemedi

Gironde bölgesinde 12 Temmuz’da başlayan, yaklaşık 14 bin hektar alanın yandığı Landiras yangınının henüz kontrol altına alınmadığı ve alevlerin aktif halde olduğu kaydediliyor.

Ülke tarihinin en büyük yangınları arasında olduğu belirtilen afette, alevlerin başka yakın civarlara sıçrama riskinin olduğu belirtiliyor.