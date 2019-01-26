Dünya

Fransa’da Sarı Yelekliler ve Kırmızı Fularlılardan eylem

26 Ocak 2019

Fransa’da Sarı Yelekliler bugün de sokakta olacak. Sarı Yeleklilerin eylemlerine tepki gösteren Kırmızı Fularlılar da başkent Paris’te eylem hazırlığında.

Fransa bugün bir kez daha akaryakıt vergisi zammına tepki olarak başlayan Sarı Yelekliler’in eylemlerine sahne olacak. Ülke çapında binlerce göstericinin Cumartesi günü sokağa çıkması bekleniyor.

Sarı Yeleklilerin, 11’inci gösterisine katılımın yüksek olacağı tahmin ediliyor. Noel ve yeni yıl tatili nedeniyle Sarı Yeleklilerin eylemlerine katılanların sayısında düşüş gözlenmişti. Geçen haftaki gösterilere yaklaşık 84 bin kişi katılmıştı.

Sarı Yelekliler, Cumhurbaşkanlığı koltuğundaki en zorlu sınavını veren Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron’a halk desteğinin düşmesine neden olmuştu.

Kırmızı Fularlılar da sokağa çıkacak

Pazar günü ise Sarı Yeleklilerin eylemlerine tepki amacıyla Facebook üzerinden örgütlenen “Kırmızı Fularlılar” adlı bir grup eylem yapacak. Kırmızı Fularlıların eylemi başkent Paris’te yapılacak. Kırmızı Fularlılar, Sarı Yeleklilerin eylemleri sırasında yaşanan şiddet olaylarını protesto edecek.

Sarı Yeleklilerin eylemleri, akaryakıt zammını protesto amacıyla 17 Kasım’da başladı. Fransız hükümetinin politikalarının eleştirildiği geniş katılımlı eylemlere dönüşen gösterilerde, işçi, emekli ve öğrenci hakları gibi konularda talepler duyurulmaya çalışılıyor.

Fransa Cumhurbaşkanı Macron, gösterileri dindirmek için ilk adım olarak akaryakıt zammını askıya almış, ardından da asgari ücrete 100 euro zam yapılmasını içeren bir paket açıklamıştı. Gösteriler sırasında Fransa’da 10 kişi hayatını kaybetmişti.

Etiketler


İlgili Makaleler

deprem

Endonezya’da 6,6 büyüklüğünde deprem

26 Ocak 2019

Almanya kömürlü termik santrallere veda ediyor

26 Ocak 2019

Rusya’dan Reuters’a yalanlama

26 Ocak 2019
Nicolas Maduro

Venezüella ABD’ye petrol satmaya devam edecek: ‘İlişkilerimiz çok yönlü’

26 Ocak 2019

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Havadis Gazetesi, 14 Şubat 2009 tarihinde ilk kez okuyucusu ile buluştu. Her geçen gün artan trajı ile LİDER gazete olarak sizlere ulaşmaya devam ediyor. İletişim: [email protected]
© Copyright 2019, All Rights Reserved  |  Baba Bilgisayar
Başa dön tuşu
Kapalı