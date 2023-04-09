Fransa'da patlamayla çöken binada yangın: 33 yaralı - Havadis Gazetesi | Kıbrıs Haber
Pazar, Nisan 9, 2023
Havadis Gazetesi | Kıbrıs Haber
Dünya

Fransa’da patlamayla çöken binada yangın: 33 yaralı

Mert Özkaya
Mert Özkaya
posted on
fransa

Fransız basınındaki haberlere göre, gece saatlerinde kentin Tivoli semtinde bir binada henüz belirlenemeyen nedenle patlama oldu.

Patlamanın etkisiyle çöken binada yangın çıktı. Komşu binalara da sıçrayan yangına itfaiye ekipleri müdahale ediyor.


Binanın çökmesi yan binada da ciddi hasara yol açtı.

 

Fotoğraf: AFP[Fotoğraf: AFP]

 

İlk belirlemelere göre olayda 33 kişi yaralanırken, bölge sakinleri güvenlik gerekçesiyle tahliye edildi.

Marsilya Belediye Başkanı Benoit Payan, gazetecilere yaptığı açıklamada, enkazda can kayıplarının olmasından endişe ettiklerini belirtti.

Bölge Valisi Christophe Mirmand da yangının gaz kaçağından kaynaklandığı ihtimali üzerinde durduklarını ifade etti.

Olaya ilişkin soruşturma başlatıldı.

Tepki göster
Bayıldım
0
Bayıldım
Huzurlu
0
Huzurlu
Hahaha
0
Hahaha
Üzüldüm
0
Üzüldüm
Hayran Kaldım
0
Hayran Kaldım
Facia
0
Facia
0 Shares
×

Share this post!

Tags:Fransapatlamayaralı
Web tasarım ve geliştirme : Baba Bilgisayar