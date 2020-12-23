Fransa’da Covid-19 gölgesinde güzellik yarışması

İKİNCİ GÜZELE DESTEK OLDU

Miss France yarışmasına Provence bölgesini temsilen katılan ve ikinci seçilan April Benayoum, babasının İsrail kökenli olduğunu açıklamasının ardından Twitter’da antisemitik yorumların hedefi haline gelmişti. Siyasilerin ve Yahudi toplumlarının tepkisi üzerine duruma el atan İçişleri Bakanı Gerald Dermain, söz konusu olaydan dolayı şoke olduğunu, polis ve jandarmanın görevlendirildiğini söylemişti.