Fransa’da Covid-19 gölgesinde güzellik yarışması

Fransa'da corona vir\u00fcs salg\u0131n\u0131 k\u0131s\u0131tlamalar\u0131na uygun olarak ger\u00e7ekle\u015fen 2021 Frans G\u00fczellik Yar\u0131\u015fmas\u0131'nda (Miss France 2021) birinci, t\u0131p fak\u00fcltesi \u00f6\u011frencisi Amandine Petit oldu.\r\n\r\n\r\nFransa\u2019n\u0131n bat\u0131 k\u0131y\u0131s\u0131ndaki Puy de Vaux\u2019de Miss France 2021 G\u00fczellik Yar\u0131\u015fmas\u0131 d\u00fczenlendi. Covid-19\u00a0salg\u0131n\u0131 nedeniyle k\u0131s\u0131tlamalara uygun olarak ger\u00e7ekle\u015fen yar\u0131\u015fman\u0131n finalinde kazanan, Normandiya b\u00f6lgesinden 23 ya\u015f\u0131ndaki Amandine Petit oldu.\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\nT\u0131p fak\u00fcltesi \u00f6\u011frencisi olan Petit, profesyonel kariyerini bir sa\u011fl\u0131k kurumunda y\u00f6neticilik yapmak olarak\u00a0a\u00e7\u0131klad\u0131.\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\u0130K\u0130NC\u0130 G\u00dcZELE DESTEK OLDU\r\nMiss France yar\u0131\u015fmas\u0131na Provence b\u00f6lgesini temsilen kat\u0131lan ve ikinci se\u00e7ilan\u00a0April Benayoum, babas\u0131n\u0131n \u0130srail k\u00f6kenli oldu\u011funu a\u00e7\u0131klamas\u0131n\u0131n ard\u0131ndan Twitter'da antisemitik yorumlar\u0131n hedefi haline gelmi\u015fti. Siyasilerin ve Yahudi toplumlar\u0131n\u0131n tepkisi \u00fczerine duruma el atan \u0130\u00e7i\u015fleri Bakan\u0131\u00a0Gerald Dermain, s\u00f6z konusu olaydan dolay\u0131 \u015foke oldu\u011funu, polis ve jandarman\u0131n g\u00f6revlendirildi\u011fini s\u00f6ylemi\u015fti.\r\n\r\n\r\n\r\n\r\nG\u00fczellik yar\u0131\u015fmas\u0131nda Miss France se\u00e7ilen Amandine Petit de Frans\u0131z bas\u0131n\u0131na verdi\u011fi deme\u00e7te b\u00fcy\u00fck \u00fcz\u00fcnt\u00fc duydu\u011funu ifade ederek yar\u0131\u015fmac\u0131 arkada\u015f\u0131na destek oldu.\r\n\r\n\r\n\r\n\r\nYARI\u015eMA 1920'DEN BER\u0130 YAPILIYOR\r\nG\u00fczellik yar\u0131\u015fmalar\u0131n\u0131n 1920'de ba\u015flad\u0131\u011f\u0131 Fransa'da, Fransa'n\u0131n en g\u00fczel kad\u0131n\u0131 unvan\u0131n\u0131 Agnes Soucret kazanm\u0131\u015f, yar\u0131\u015fman\u0131n ad\u0131 1928'de Miss France olarak de\u011fi\u015ftirilmi\u015fti.\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n