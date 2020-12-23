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Fransa’da Covid-19 gölgesinde güzellik yarışması

23 Aralık 2020
Amandine Petit



Fransa’da corona virüs salgını kısıtlamalarına uygun olarak gerçekleşen 2021 Frans Güzellik Yarışması’nda (Miss France 2021) birinci, tıp fakültesi öğrencisi Amandine Petit oldu.



devlet piyangosu





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23 Aralık 2020


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