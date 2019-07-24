Fransa’da 140 ineğin zehirlenmesini soruşturan polis, filmleri aratmayan baba-oğul savaşıyla karşılaştı

Fransa’da bir aile çiftliğinde 140 ineğin gizemli bir şekilde ölümü üzerine araştırma başlatan dedektifler aile dramıyla karşılaştı.

Çiftliği devralan oğlunun modern yöntemlerinden hoşlanmayan babanın, oğlunun hayatına karşı sigorta bile yaptırdığı ortaya çıktı.

37 yaşındaki Pascal Chazelas, 2009 yılında Pageas’daki aile çiftliğini işletmeye başladı. Tarım okulunu bitiren Pascal’ın modern teknikleri izlemesi ‘eski kafalı babası Jean-Louis’yi kızdırdı.

Pascal, “Hiçbir şey onun için yeteri kadar iyi değildi. Değişimi kabullenemedi” dedi. Pascal ve eşi Marie-Anais’in yıllarca süren bir tacize maruz kaldığı ortaya çıktı.

Bir sabah traktörlerinin lastiklerini kesilmiş buldular, başka bir gün su borularında delik açıldı, bir gece çiftliğe izinsiz giren bir kişi ahır kapısını açık bırakarak hayvanların kaçmasına neden oldu, kedileri aniden öldü. Kendisini kötü hisseden Pascal’a yapılan tıbbi testler ağır metalin bünyesine girdiğini ortaya koydu. Düzenli tüketilmesi halince bu maddelerin ölümüne bile yol açacağı kaydedildi.

French detectives investigating the mysterious deaths of 140 cows at a family farm have unearthed evidence of poisoning amid a bitter family feud https://t.co/phzarCETHo — The Telegraph (@Telegraph) July 24, 2019

OĞLU ÖLÜRSE 150 BİN EURO ALACAKTI

Daha sonra Pascal, babasının kendi adına hayat sigortası yaptırdığını öğrendi. Buna göre baba, oğlunun ölmesi durumunda 150 bin Euro tazminat alacaktı.

Çift, son olarak da ineklerinin ölümüyle sarsıldı.

Hayvanlar üzerinde yapılan incelemelerde en olası ölüm nedeninin zehirlenme olduğu sonucuna varıldı. Hayvanların bünyesinde normalin üstünde nitrat ve nitrit saptandı.

Bu kayıpla maddi bir darboğaza giren çift, hâlâ çiftliğin tapusunu elinde tutan baba Jean-Louis’ye kira ödemekte zorlandı. Çiftle uzun süredir konuşmayan baba bir mektup yazarak, onları ‘yetersiz’ olmakla suçladı ve “Haftada sadece iki ya da üç gün çalışırsanız çiftçiliği beceremezsiniz” dedi.

Baba, polis tarafından sorguya alındı ancak aleyhinde kesin bir delil bulunamadı. Sigorta fikrinin ‘hata’ olduğunu kabul eden baba, ineklerin ölümünde bir suçu olmadığını savundu. Babaya bir suçlama yöneltilmedi.

Chazelas çifti borçlarını ödemek için fona başvururken Pascal, “Hayatımın sonuna kadar çiftliği devraldığım için pişmanlık yaşayacağım” dedi.

FİLME BENZETİLDİ

Chazelas ailesinin yaşadıkları için ‘Jean de Florette’ adlı Fransız filmini hatırlattığı yorumları yapıldı. Film, kasabalı iki çiftçinin hevesli bir girişimcinin arsasını ucuza kapatmak için onu yıldırmaya çalışmalarını anlatıyor.

Marcel Pagnol’un romanından uyarlanan ve Claude Berri tarafından yönetilen 1986 tarihli filmde, Gérard Depardieu, Daniel Auteuil ve Yves Montand gibi oyuncular rol alıyor.