Fransa’da 140 ineğin zehirlenmesini soruşturan polis, filmleri aratmayan baba-oğul savaşıyla karşılaştı

Fransa’da bir aile çiftliğinde 140 ineğin gizemli bir şekilde ölümü üzerine araştırma başlatan dedektifler aile dramıyla karşılaştı.

Çiftliği devralan oğlunun modern yöntemlerinden hoşlanmayan babanın, oğlunun hayatına karşı sigorta bile yaptırdığı ortaya çıktı.

37 yaşındaki Pascal Chazelas, 2009 yılında Pageas’daki aile çiftliğini işletmeye başladı. Tarım okulunu bitiren Pascal’ın modern teknikleri izlemesi ‘eski kafalı babası Jean-Louis’yi kızdırdı.

Pascal, “Hiçbir şey onun için yeteri kadar iyi değildi. Değişimi kabullenemedi” dedi. Pascal ve eşi Marie-Anais’in yıllarca süren bir tacize maruz kaldığı ortaya çıktı.

Bir sabah traktörlerinin lastiklerini kesilmiş buldular, başka bir gün su borularında delik açıldı, bir gece çiftliğe izinsiz giren bir kişi ahır kapısını açık bırakarak hayvanların kaçmasına neden oldu, kedileri aniden öldü. Kendisini kötü hisseden Pascal’a yapılan tıbbi testler ağır metalin bünyesine girdiğini ortaya koydu. Düzenli tüketilmesi halince bu maddelerin ölümüne bile yol açacağı kaydedildi.

French detectives investigating the mysterious deaths of 140 cows at a family farm have unearthed evidence of poisoning amid a bitter family feud https://t.co/phzarCETHo

— The Telegraph (@Telegraph) July 24, 2019