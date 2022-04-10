Fransa sandık başında

Yaklaşık 67 milyon nüfusa sahip Fransa’da 48,7 milyon seçmen bulunuyor. Oy kullanma işlemi yerel saatle 08.00’de başladı ve 19.00’da sona erecek. Büyük kentlerde ise saat 20.00’ye kadar oy kullanılabiliyor.

Hükümetin kararıyla COVID-19 testi pozitif çıkan seçmenler, maske kullanmak şartıyla seçim merkezlerine gelerek oy kullanma hakkına sahip olacak.