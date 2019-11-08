Fransa Kültür Bakanlığı’nda iş görüşmesine alınan 200 kadına ilaç verilerek idrar yapmaya zorlandı

Fransız Kültür Bakanlığı’nın insan kaynakları müdürü on yıl boyunca iş görüşmeleri esnasında ilaç kullanarak kadınlara önünde idrarını yaptırmaya zorladığı ortaya çıktı.

Christian N. adındaki şüpheli, mülakat esnasında kadınlara içerisine idrar söktürücü ilaç attığı kahve ve çay ikram ediyordu.

Daha sonra kadınları, Kültür Bakanlığının binalarını gezdirmek amacıyla dışarıya çıkartıyordu. Önceden belirlediği güzergahta hiçbir tuvaletin olmadığından emin olan üst düzey yetkili, ilacın etkisiyle sıkışan kadınları köprü altına götürerek idrarlarını yaparken seyrediyordu.

Fransız Liberation gazetesinin haberine göre, Christian N. hazırladığı gizli bir excel dosyasında, kadınların ilaca nasıl tepki verdiğini, ne kadar dayanabildikleri gibi bilgiler ve fotoğrafların bulunduğu tespit edildi. Söz konusu dosyada 2009 ile 2018 yılları arasında yaklaşık 200 kadının bu tuzağa düşürüldüğü ortaya çıktı.

‘Beni bu halimde izlemesi utanç vericiydi’

Fransız basına konuşan kadınlardan biri yaşadığı o zor anla ilgili söyle konuştu:

“Karnım şişmişti. çok büyük bir rahatsızlık hissetmeye başlamıştım. Dayanamadığım için bir köprünün altında acilen idrarımı yapmak zorunda kaldım. Adam da paltosuyla beni gizlemeye çalışıyordu ama aynı zamanda olan biteni izliyordu. Çok utanç verici bir andı”.

Ayrıca ilacın etkisiyle sıkışan bazı kadıların, ihtiyaçlarını adamının önünde gidermek yerine, altlarına yaptıkları belirtildi. İddialara göre şüpheli, mülakatlar sırasında gizlice kadınların fotoğraflarını çekiyordu.

Bakanlık uyarı mektuplarını yanıtsız bıraktı, polis şikayet başvurusunu almadı

2015 yılında mağdur olan kadınlardan biri polise şikayete bulunmaya gitti. Ancak kadın, Christian N.’yin bilinen üst düzey bir yetkili olması nedeniyle polisin kendisini ciddiye alıp şikayet başvurusunu kabul etmediğini ileri sürdü.

Ayrıca başka bir kadın da uğradığı cinsel saldırı için birçok kez Kültür Bakanlığı’na mektup yazdığını ancak hiçbir zaman cevap alamadığını ifade etti.

Olay yıllar sonra nasıl ortaya çıktı?

15 Haziran 2018’de Christian N. bir toplantı sırasında gizlice bir kadın kaymakamın bacaklarını çekerken suç üstü yakalandı. Olayın üzerine başlatılan iç soruşturmada şüphelinin bilgisayarında sakladığı excel dosyasına ulaşıldı. Bakanlık savcılığa suç duyurusunda bulundu.

Görevine son verilen şüpheli, “Zararlı maddenin idaresi ve mesleki otorite konumunu suistimal ederek cinsel taciz” suçlarından yargılanıyor.

Hakkındaki suçlamaları reddetmeyen zanlı, iddia edildiği gibi 200 değil yaklaşık 20 kadına ilaç verdiğini itiraf etti.