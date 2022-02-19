Fransa da vatandaşlarından Ukrayna’yı terk etmesini istedi

Fransa Dışişleri Bakanlığı, Ukrayna’ya yönelik “seyahat” uyarısını güncelledi.

Rus askerlerinin Ukrayna sınırına yığılmasıyla oluşan gerginlik nedeniyle Ukrayna’nın kuzey ve doğu sınır bölgelerine gidilmemesi ve burada bulunanların derhal ayrılması tavsiye edildi.