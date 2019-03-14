Dünya

Fransa açıklarında tanker battı: Çevre felaketi yaşanıyor

14 Mart 2019

Gemiden sızan petrolün 10 kilometrelik bir alana yayıldığı ifade ediliyor

Atlantik Okyanusu’nun Fransa açıklarında çevre felaketi yaşanıyor. İtalyan bandıralı bir tankerin batmasının ardından 10 kilometrelik bir alanda petrol sızıntısı oluştu.

İtalyan bandıralı “Grande America” tankeri iki gün süren yangının ardından salı günü batmıştı.

214 metrelik geminin toplam 27 kişilik mürettebatı kurtarıldı. Gemiden sızan petrolün ise 10 kilometrelik bir alana yayıldığı ifade ediliyor.

Çevre felaketinin önüne geçmek için 24 saat çalışan ekipler sızıntıyı kontrol altına almaya çalışıyor

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