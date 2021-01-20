Fortnite’ta futbol dönemi

Epic Games’in popüler battle royale oyunu Fortnite’a futbol temalı yeni kostümler ve emote’lar ekleniyor.

Dünyanın en popüler video oyunlarından biri olan Fortnite, futbol güncellemesi ile gündemde.

BBC’de yer alan habere göre, 10 milyonlarca oyuncusuyla son üç yılın en çok tüketilen oyunlarından biri olan Fortnite, Güzel Oyun ismiyle futbol kategorisine girdi.

Aralarında Manchester City, West Ham, Celtic, Rangers ve Juventus’un da olduğu 23 takımla anlaşma imzalandı.

Oyuna futbol temalı yeni kostümlerle birlikte bir de emote yani ifadeler ekleniyor. 23 Ocak’tan itibaren efsane futbolcu Pele’nin klasikleşmiş gol sevinci de oyuna eklenmiş olacak.

Aralık ayında Marvel kahramanları temalı oyunuyla anlık 15.3 milyon oyuncuyla kendi rekorunu kıran Fortnite, ‘rap’çi Travis Scott ve Marshmello ismiyle bilinen elektronik müzik yayıncısı Christopher Comstock gibi isimlerle de ayrı işbirliklerine imza atmıştı.