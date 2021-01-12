Spor

Formula 1’in Avustralya ve Çin etapları Kovid-19 nedeniyle ertelendi

12 Ocak 2021
grand prix, türkiye, f1, formula1,



Formula 1 Dünya Şampiyonası’nda 2021 sezonunun açılış etabı Avustralya ile Çin ayağı, yeni tip koronavirüs (Covid-19) salgını nedeniyle ertelendi.

Organizasyondan yapılan açıklamada, yeni sezonun ilk yarışı 21 Mart’taki Avustralya ve üçüncü yarışı Çin ayaklarının, salgın nedeniyle ileri bir tarihe ertelendiği belirtildi.

Formula 1 yönetimi, uzun bir aranın ardından geçen yıl yeniden organizasyona ev sahipliği yapan İtalya’daki Imola Pisti’nin de 2021 takviminde yer alacağını duyurdu.

Formula 1 Dünya Şampiyonası’nda 2021 sezonunun, 28 Mart’ta düzenlenecek Bahreyn Grand Prix’si ile başlaması planlanıyor.

Güncellenen 2021 Formula 1 Dünya Şampiyonası taslak takvimi şöyle:

  • 28 Mart: Bahreyn Grand Prix
  • 18 Nisan: İtalya (Imola) Grand Prix
  • 2 Mayıs: Daha sonra belirlenecek
  • 9 Mayıs: İspanya Grand Prix
  • 23 Mayıs: Monaco Grand Prix
  • 6 Haziran: Azerbaycan Grand Prix
  • 13 Haziran: Kanada Grand Prix
  • 27 Haziran: Fransa Grand Prix
  • 4 Temmuz: Avusturya Grand Prix
  • 18 Temmuz: Büyük Britanya Grand Prix
  • 1 Ağustos: Macaristan Grand Prix
  • 29 Ağustos: Belçika Grand Prix
  • 5 Eylül: Hollanda Grand Prix
  • 12 Eylül: İtalya (Monza) Grand Prix
  • 26 Eylül: Rusya Grand Prix
  • 3 Ekim: Singapur Grand Prix
  • 10 Ekim: Japonya Grand Prix
  • 24 Ekim: ABD Grand Prix
  • 31 Ekim: Meksika Grand Prix
  • 7 Kasım: Brezilya Grand Prix
  • 21 Kasım: Avustralya Grand Prix
  • 5 Aralık: Suudi Arabistan Grand Prix
  • 12 Aralık: Abu Dabi Grand Prix







Etiketler
12 Ocak 2021


Başa dön tuşu