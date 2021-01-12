Formula 1’in Avustralya ve Çin etapları Kovid-19 nedeniyle ertelendi

Formula 1 Dünya Şampiyonası’nda 2021 sezonunun açılış etabı Avustralya ile Çin ayağı, yeni tip koronavirüs (Covid-19) salgını nedeniyle ertelendi.

Organizasyondan yapılan açıklamada, yeni sezonun ilk yarışı 21 Mart’taki Avustralya ve üçüncü yarışı Çin ayaklarının, salgın nedeniyle ileri bir tarihe ertelendiği belirtildi.

Formula 1 yönetimi, uzun bir aranın ardından geçen yıl yeniden organizasyona ev sahipliği yapan İtalya’daki Imola Pisti’nin de 2021 takviminde yer alacağını duyurdu.

Formula 1 Dünya Şampiyonası’nda 2021 sezonunun, 28 Mart’ta düzenlenecek Bahreyn Grand Prix’si ile başlaması planlanıyor.

Güncellenen 2021 Formula 1 Dünya Şampiyonası taslak takvimi şöyle: