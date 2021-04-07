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Forbes’un milyarderler listesine giren Kim Kardashian cilt bakım işine giriyor

7 Nisan 2021
Kim kardashian





Forbes’un açıkladığı 2021’in en zenginleri listesine 1 milyar dolarlık servetiyle girerek resmen milyarder ilan edilen Kim Kardashian, yeni bir işe girişiyor. Makyaj ve vücut şekillendirici markası olan Kardashian, cilt bakım markası kurarak kardeşi Kylie Jenner’a rakip oluyor.





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7 Nisan 2021


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