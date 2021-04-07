Forbes’un milyarderler listesine giren Kim Kardashian cilt bakım işine giriyor

Forbes'un a\u00e7\u0131klad\u0131\u011f\u0131 2021'in en zenginleri listesine 1 milyar dolarl\u0131k servetiyle girerek resmen milyarder ilan edilen Kim Kardashian, yeni bir i\u015fe giri\u015fiyor. Makyaj ve v\u00fccut \u015fekillendirici markas\u0131 olan Kardashian, cilt bak\u0131m markas\u0131 kurarak karde\u015fi Kylie Jenner'a rakip oluyor.\r\n\r\n\r\n\r\n\r\nForbes dergisine g\u00f6re 1 milyar dolarl\u0131k servetiyle 2021'in milyarderleri aras\u0131na giren reality show y\u0131ld\u0131z\u0131\u00a0Kim Kardashian, i\u015f d\u00fcnyas\u0131ndaki a\u011f\u0131rl\u0131\u011f\u0131n\u0131 art\u0131r\u0131yor. Ancak 40 ya\u015f\u0131ndaki Kardashian\u2019\u0131n, k\u0131z karde\u015fi Kylie Jenner\u2019\u0131n oyun alan\u0131na girdi\u011fi g\u00f6r\u00fcl\u00fcyor. \u00a0KKW Beauty adl\u0131 g\u00fczellik \u015firketi ve Skims adl\u0131 v\u00fccut \u015fekillendirici markas\u0131 olan Kardashian, cilt bak\u0131m i\u015fine giriyor.\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\nYEN\u0130 MARKANIN ADI BELL\u0130 OLDU\r\n\r\n\r\nTMZ\u2019nin haberine g\u00f6re Kardashian, cilt bak\u0131m markas\u0131na SKKN BY KIM ad\u0131n\u0131 vermek i\u00e7in ticari marka tescil ba\u015fvurusu yapt\u0131. Ticari ba\u015fvuru belgelerine g\u00f6re Kardashian, yeni markas\u0131 alt\u0131nda cilt, sa\u00e7 ve t\u0131rnaklar i\u00e7in geni\u015f bir \u00fcr\u00fcn yelpazesinin yan\u0131 s\u0131ra kokular ve kozmetik \u00fcr\u00fcnler geli\u015ftirecek.\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\nKARDE\u015e\u0130NE RAK\u0130P OLUYOR\r\n\r\n\r\nBug\u00fcne kadar Kylie Skin markas\u0131yla kendini cilt bak\u0131m \u00fcr\u00fcnlerine adayan tek Kardashian\/Jenner \u00fcyesi Kylie Jenner\u2019d\u0131. \u015eimdilik ailede Kylie Jenner\u2019a ilk rakip Kim Kardashian oldu.\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\nM\u0130LYARDERLER KUL\u00dcB\u00dcNE G\u0130RD\u0130\r\n\r\n\r\nKardashian, Ocak 2021\u2019de KKW Beauty \u015firketinin y\u00fczde 20\u2019lik k\u0131sm\u0131n\u0131n sat\u0131\u015f anla\u015fmas\u0131n\u0131 tamamlayarak servetine \u00a0200 milyon dolar ekledi. Hissesini Coty \u015firketine satan Kardashian, b\u00f6ylece milyarderler kul\u00fcb\u00fcne girdi.\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n"MARKAMIN B\u00dcY\u00dcMES\u0130YLE GURUR DUYUYORUM"\r\n\r\n\r\nAmerikal\u0131 y\u0131ld\u0131z, sat\u0131\u015f sonras\u0131 yapt\u0131\u011f\u0131 a\u00e7\u0131klamada, \u201cKKW markas\u0131n\u0131n son d\u00f6rt y\u0131ldaki b\u00fcy\u00fcmesiyle gurur duyuyorum. Yenilik\u00e7i, geli\u015fimci ve d\u00fcnyan\u0131n her yerinden m\u00fc\u015fterilere yeni \u00fcr\u00fcnler sunma yetene\u011fine sahip Coty firmas\u0131yla \u00e7al\u0131\u015fmak i\u00e7in can at\u0131yorum. Bu i\u015fbirli\u011fi, Coty gibi yerle\u015fmi\u015f bir kurumun inan\u0131lmaz kaynaklar\u0131ndan yararlan\u0131rken, bana yarat\u0131c\u0131 unsurlar\u0131 geli\u015ftirme f\u0131rsat\u0131 verecek\u201d ifadesini kullanm\u0131\u015ft\u0131.\r\n\r\n\r\n\r\n\r\nCoverGirl, Sally Hansen ve OPI gibi d\u00fcnyan\u0131n en b\u00fcy\u00fck g\u00fczellik markalar\u0131na ev sahipli\u011fi yapan Coty \u015firketi, Kim Kardashian\u2019\u0131n 22 ya\u015f\u0131ndaki karde\u015fi Kylie Jenner\u2019\u0131n Kylie Cosmetics adl\u0131 kozmetik \u015firketinin y\u00fczde 51\u2019lik hissesini Kas\u0131m 2019\u2019da 600 milyon dolara sat\u0131n alm\u0131\u015ft\u0131.\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n