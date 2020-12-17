Ekonomi

Forbes: Milyarderlerin varlıkları 2020’de 1.9 trilyon dolar arttı

17 Aralık 2020
Milyarderlerin varlıkları arttı



Forbes’un haberine göre, 2020 yılında Covid-19 salgını küresel ölçekte derin ekonomik etkiler yaparken milyarderlerin varlıkları ise özellikle büyük ülke borsalarındaki yükselişin desteği ile arttı.



devlet piyangosu





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17 Aralık 2020


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