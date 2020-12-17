Forbes: Milyarderlerin varlıkları 2020’de 1.9 trilyon dolar arttı

Forbes'un haberine g\u00f6re, 2020 y\u0131l\u0131nda Covid-19 salg\u0131n\u0131 k\u00fcresel \u00f6l\u00e7ekte derin ekonomik etkiler yaparken milyarderlerin varl\u0131klar\u0131 ise \u00f6zellikle b\u00fcy\u00fck \u00fclke borsalar\u0131ndaki y\u00fckseli\u015fin deste\u011fi ile artt\u0131.\r\n\r\n\r\nForbes\u00a0dergisi, d\u00fcnya genelinde 2.200 milyarderin varl\u0131klar\u0131n\u0131n 2020'de 1,9 trilyon dolar artt\u0131\u011f\u0131n\u0131 a\u00e7\u0131klad\u0131.\r\n\r\nYap\u0131lan hesaplamaya g\u00f6re, milyarderlerin varl\u0131klar\u0131 2020 y\u0131l\u0131nda toplam 11,4 trilyon dolara y\u00fckselirken, rakam 31 Aral\u0131k 2019'daki 9,5 trilyon dolara g\u00f6re y\u00fczde 20 y\u00fckseli\u015f anlam\u0131na geliyor.\r\n\r\nHabere g\u00f6re, bu y\u0131l 600'dan fazla milyarder Amerikan vatanda\u015f\u0131n\u0131n varl\u0131klar\u0131 560 milyar dolar artarak 4 trilyon dolara y\u00fckseldi. Tesla CEO'su Alan Musk'\u0131n serveti bu y\u0131l 110 milyar dolar artarak 137 milyar dolara geldi. Musk, d\u00fcnyan\u0131n en zengin 3. insan\u0131 konumuna \u00e7\u0131kt\u0131.\r\n\r\nD\u00fcnyan\u0131n en zengini ise 182 milyar dolarla Amazon'un sahibi Jeff Bezos oldu. Bezos'un serveti 67,5 milyar dolar artt\u0131.\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n