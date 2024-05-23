FOGEM'in 16. Uluslararası Yaz Sevinci Çocuk Festivali 3 Haziran’da başlıyor - Havadis Gazetesi | Kıbrıs Haber
Perşembe, Mayıs 23, 2024
Havadis Gazetesi | Kıbrıs Haber
KıbrısSürmanşet

FOGEM’in 16. Uluslararası Yaz Sevinci Çocuk Festivali 3 Haziran’da başlıyor

Havadis Gazetesi
Havadis Gazetesi
posted on
KKTC Folklor ve Gençlik Merkezi’nin (FOGEM) 16. Uluslararası Yaz Sevinci Çocuk Festivali 3-9 Haziran’da yapılacak.

KKTC Folklor ve Gençlik Merkezi’nin (FOGEM) 16. Uluslararası Yaz Sevinci Çocuk Festivali 3-9 Haziran’da yapılacak.

FOGEM’den verilen bilgiye göre, bu yıl festivale Türkiye, Kazakistan, Bulgaristan, Ukrayna ve Kırgızistan’dan ekipler de katılacak.


İlk gösterileri 4 Haziran Salı günü Lefkoşa’da yapılacak festival kapsamında Girne, Dikmen, Beyarmudu ve Çatalköy’de de gösteriler düzenleyecek.

Uluslararası Festivaller Birliği (CIOFF) ve Türkiye Uluslararası Festivaller Birliği’nin (UFB) resmi üyesi olan festivalde, Türkiye ve diğer ülkelerden gelecek ekiplerin yanı sıra FOGEM ve diğer merkezlerin çocuk halk dansları grupları sahne alacak. 

Geleneksel olarak gerçekleştirilen “FOGEM ile Yaz Bembeyaz” etkinliği ise 7 Haziran Cuma gecesi Girne’de gerçekleştirilecek.

Tepki göster
Bayıldım
0
Bayıldım
Huzurlu
0
Huzurlu
Hahaha
0
Hahaha
Üzüldüm
0
Üzüldüm
Hayran Kaldım
0
Hayran Kaldım
Facia
0
Facia
0 Shares
×

Share this post!

Tags:fogemYaz Sevinci Çocuk Festivali
Web tasarım ve geliştirme : Baba Bilgisayar