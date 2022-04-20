FODER’den Nöroloji Servisi’ne anlamlı bağış

Kıbrıs Türk Fotoğraf Derneği (FODER) Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi Nöroloji Servisi’ne 12 adet Kıbrıs fotoğrafı hediye etti.

FODER üyeleri tarafından çekilen ve nöroloji servisine asılacak olan fotoğraflar FODER Başkanı Ramadan Gümüşok tarafından Nöroloji Klinik Şefi Dr. Leman Ergüven’e teslim edildi.

Gümüşok, FODER olarak daha önce de hastanenin farklı servislerine üyelerinin çektiği fotoğrafları hediye ettiklerini belirterek, Kıbrıs’ın değişik güzelliklerini yansıtan fotoğrafların hastalara moral olmasını diledi.

Dr. Ergüven de FODER’e teşekkür etti.