Fizyoterapistler Derneği fiziksel tıp ve rehabilitasyon hekimleri ile toplantı yaptı

Kıbrıs Türk Fizyoterapistler Derneği, birlik yasası görüşmeleri kapsamında Kıbrıs Türk Tabipleri Birliği üyesi olan fiziksel tıp ve rehabilitasyon hekimleri ile toplantı yaptı.

Dernekten yapılan açıklamaya göre, Kıbrıs Türk Fizyoterapistler Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Şahveren Yücel, Kıbrıs Türk Fizyoterapistler Derneği Asbaşkanı Münevver Özakalın ve Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi ve Girne Akçiçek Hastanesinde görev yapan hekimler Doktor Barış Yenen katıldı.

Kıbrıs Türk Fizyoterapistler Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Şahveren Yücel, yasanın gerekçelerini ve aciliyetini belirterek, halk sağlığımı risk altında olduğunu, birçok sektörde masör, personal trainer, güzellik uzmanı ve stajyer öğrencilerin fizyoterapistlerin görev ve yetki sınırlarında olan uygulamaları yapmaya çalıştıklarını aktardı.

Kıbrıs Türk Fizyoterapistler Derneği Asbaşkanı Münevver Özakalın da, Avrupa Birliği projesi kapsamında birlik yasasının AB standartlarında yapılabilmesi için çalıştıklarını söyledi.

Toplantıda, toplum sağlığını korumak adına hekimler ve fizyoterapistlerin iş birliği içerisinde olmasının önemine dikkat çekildi.