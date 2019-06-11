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Fırçacı Türkiye’den özür diledi

11 Haziran 2019

İzlanda’da Emre Belözoğlu’na fırça uzatan Corentin Siamang isimli Belçikalı, Türkiye’den özür diledi. Videosu sosyal medyaya düşen Siamang, amacının ırkçılık olmadığını belirtirken A Milli Takım’ın formasını da giydi.

İzlanda’da önceki gece yaşanan skandallar zinciri gündeme bomba gibi düşmüştü. A Milli Takımımız, havalimanında uzun süre bekletilirken alandan çıkışta gazetecilerin arasına karışan bir kişinin Emre Belözoğlu’na mikrofon yerine fırça uzatması büyük tepki görmüştü.

İşte o fırçacı, bugün ortaya çıktı. Belçika vatandaşı olan Corentin Siamang isimli şahsın, Türk taraftarlarla olan bir videosu sosyal medyaya düştü. Siamang, videoda “Amacım şaka yapmaktı, kesinlikle Türkiye’yi aşağılamak veya ırkçılık değildi” diyerek özür diledi. Üzerinde A Milli Takım forması olduğu görülen Siamang’ın “En büyük Türkiye” diye bağırdığı da videoya yansıdı.

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