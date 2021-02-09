Firari şahsı arama çalışmaları devam ediyor

Lefkoşa Merkezi Cezaevi’nden dün firar eden Rus uyruklu Alexander Satlaev’i arama çalışmaları hızlandırıldı.

HAVADİS ÖZEL

Dün akşam 18.00 sıralarında cezaevinden kaçan Satlaev’i arama çalışmaları, Girne Ciklos bölgesinde yoğunlaştırıldı. Satlaev’i arama çalışmaları Çevik Birlik ve askeri helikopterle hem havadan hem karadan devam ediyor. Polisten yapılan açıklamada, Satlaev’i görenlerin en yakın polis merkezine haber vermeleri istendi. Satlaev, soygun ve cinsel tecavüz suçlarından hükümsüz tutuklu olarak cezaevinde bulunuyordu…