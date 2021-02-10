Firari şahsı arama çalışmaları devam ediyor

Lefkoşa Merkezi Cezaevi’nden önceki gün firar eden Rus uyruklu Alexander Satlaev’i arama çalışmaları hızlandırıldı.

Önceki akşam 18.00 sıralarında cezaevinden kaçan Satlaev’i arama çalışmaları, Girne Güven Parkı’nın kuzey yamacında devam ediyor. Satlaev’i arama çalışmaları Çevik Birlik ve polis ekipleri tarafından gerçekleştiriliyor. Polisten yapılan açıklamada, Satlaev’i görenlerin en yakın polis merkezine haber vermeleri istendi. Satlaev, soygun ve cinsel tecavüz suçlarından hükümsüz tutuklu olarak cezaevinde bulunuyordu…