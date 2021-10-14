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Finlandiyalı bilim insanları laboratuvarda ilk kez kahve üretti

14 Ekim 2021
Finlandiyalı bilim insanları, hücresel tarım yoluyla bir biyoreaktörde kahve hücrelerini ilk kez üretmeyi başardı.





Yaklaşık 4 yıl gibi çok uzak olmayan bir gelecekte, sabahları güne laboratuvarda üretilen kahvenizi yudumlayarak başlayabilirsiniz… Finlandiyalı bilim insanları, hücresel tarım yoluyla bir biyoreaktörde kahve hücrelerini ilk kez üretmeyi başardı. Araştırmacılar, ürettikleri kahvenin geleneksel bir tada ve kokuya sahip olduğunu belirtti.





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14 Ekim 2021


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