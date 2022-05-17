Finlandiya Cumhurbaşkanı Niinistö’dan Türkiye mesajı

İsveç’e iki günlük resmi ziyaret gerçekleştiren Niinistö, İsveç Kralı Carl 16. Gustaf’ın da bulunduğu İsveç Parlamentosunda konuşma yaptı.

Türkiye’nin, Finlandiya ve İsveç’in NATO’ya katılması sürecindeki çekincelerini değerlendiren Niinistö, “Türkiye, Finlandiya ve İsveç’in NATO üyeliğine yönelik oldukça sert bir tutum aldı. Bunun yapıcı müzakerelerle çözülebileceğine inanıyorum” ifadelerini kullandı.

Niinistö, NATO üyeliğine başvuru sürecinde birçok olayın etken olduğuna ve Rusya-Ukrayna savaşıyla güvenlik endişelerinin arttığına işaret ederek “Rusya’nın çevresindeki ülkelerin kendilerini nasıl koruyacağı seçeneğini kısıtlaması ve Ukrayna işgali durumu perçinledi. Bu nedenle NATO üyeliğine başvuru kararı aldık” diye konuştu.

NATO sürecinde Finlandiya ve İsveç’in ortak hareket ettiğini vurgulayan Niiinistö, NATO üyelik başvurusunu Brüksel’de beraber yapacaklarını kaydetti.