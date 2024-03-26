Final için yarıştılar

Milli Eğitim Bakanlığı ile Atletizm Federasyonu işbirliğinde düzenlenen 2023-2024 Eğitim Öğretim Yılı Okul Spor Faaliyetleri Küçükler Atletizm Eleme Müsabakaları tamamlandı. Lefkoşa Atatürk Stadı’nda iki gün boyunca süren yarışlarda Mağusa ve Lefkoşa bölgesi okulları finallere kalabilmek için yarıştı. Yarışlar sonunda Gazimağusa A bölgesi küçük kızlarda Yeniboğaziçi İlkokulu, küçük erkeklerde Şht. İlker Karter İlkokulu birinci oldu. Gazimağusa B bölgesi küçük kızlarda Şht. Hüseyin Akil İlkokulu ile küçük erkeklerde Alasya İlkokulu birinci olma başarısı gösterdi.

Lefkoşa bölgesi küçük kızlarda Necat British İlkokulu (Lefkoşa) birinci olurken, küçük erkeklerde Levent Primary İlkokulu birincilik sevinci yaşadı.

Eleme yarışları sonunda oluşan takım sıralamaları şu şekilde;

Gazimağusa A Bölgesi

Küçük Kız

Yeniboğaziçi İlkokulu 219 Puan Mustafa Kemal İlkokulu 201 Puan Şht. İlker Karter İlkokulu 160 Puan Yakın Doğu Yeniboğaziçi İ. 152 Puan Mormenekşe İlkokulu 139 Puan Dr. S. Günsel D. İlkokulu (İskele) 117 Puan Dipkarpaz İlkokulu 88 Puan

Küçük Erkek

Şht. İlker Karter İlkokulu 214 Puan Yeniboğaziçi İlkokulu 210 Puan Şht. Salih Terzi İlkokulu 167 Puan Mormenekşe İlkokulu 158 Puan Dipkarpaz İlkokulu 152 Puan Yakın Doğu Yeniboğaziçi İlkokulu 135 Puan Dr. S. Günsel D. İlkokulu (İskele) 128 Puan Mustafa Kemal İlkokulu 119 Puan

Gazimağusa B Bölgesi

Küçük Kız

Şht. Hüseyin Akil İlkokulu 260 Puan Polatpaşa İlkokulu 252 Puan Alasya İlkokulu 219 Puan Alaniçi İlkokulu 207 Puan Neo Kids Mektebim İlkokulu 160 Puan Şht. Osman Ahmet İlkokulu 159 Puan Doğu Akdeniz Doğa İlkokulu 149 Puan

Küçük Erkek

Alasya İlkokulu 243 Puan Polatpaşa İlkokulu 201 Puan Alaniçi İlkokulu 184 Puan Şht. Hüseyin Akil İlkokulu 176 Puan Doğu Akdeniz Doğa İlkokulu 170 Puan Neo Kids Mektebim İlkokulu 156 Puan Şht. Osman Ahmet İlkokulu 134 Puan TMV&Samtay Suna Ata Atun İlk. 92 Puan

Lefkoşa Bölgesi

Küçük Kız

Necat British İlkokulu (Lefkoşa) 280 Puan Levent Primary İlkokulu 236 Puan Yakın Doğu İlkokulu 226 Puan 9 Eylül İlkokulu 222 Puan Dr. S. Günsel D. İlkokulu (L/şa) 217 Puan Gönyeli İlkokulu 145 Puan Haspolat İlkokulu 143 Puan Dr. Fazıl Küçük İlkokulu 124 Puan

Küçük Erkek

Levent Primary İlkokulu 246 Puan Gönyeli İlkokulu 241 Puan Yakın Doğu İlkokulu 217 Puan 9 Eylül İlkokulu 185 Puan Dr. S. Günsel D. İlkokulu (L/şa) 181 Puan Necati Taşkın İlkokulu 150 Puan Dr. Fazıl Küçük İlkokulu 150 Puan Haspolat İlkokulu 147 Puan