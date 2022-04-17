Filipinler’deki sel ve heyelanlarda can kaybı 172’ye yükseldi

Inquirer News’ın Filipinler Ulusal Afet Riski Azaltma ve Yönetim Kurulundan (NDRRMC) yapılan açıklamaya dayandırdığı habere göre, tropikal fırtına Megi 10 Nisan’da karaya ulaştı.

Filipinler’de “Agaton” adıyla da bilinen Megi’nin karaya çıktığı Visayas Adaları, fırtınanın yol açtığı sel ve heyelanlardan en çok zarar gören bölge oldu.

Doğu Visayas’ta 156, Batı Visayas’ta 11, Davao’da 3, Merkez Visayas’ta 2 kişi sel ve heyelanlarda hayatını kaybetti.

Böylelikle sel ve heyelanlar, toplamda 172 kişinin hayatını kaybetmesine, 8 kişinin yaralanmasına neden oldu. Afetlerde kaybolan 110 kişiden ise hala haber alınamıyor.

[Fotoğraf: AFP]

Bu arada, NDRRMC Sözcüsü Mark Timbal, DZBB radyosuna yaptığı açıklamada, arama kurtarma çalışmalarıyla ilgili bilgi verdi.

Timbal, sel ve heyelanın vurduğu bölgelerde kurtarma ekiplerinin güvenliği açısından endişeler olduğunu ancak en az 300 personelle çalışmaların aralıksız sürdüğünü söyledi.

2 milyondan fazla kişi tahliye edildi

Sel ve heyelanlar nedeniyle 2 milyon 15 binden fazla kişi tahliye edilirken, bunlardan 207 bin 572’si tahliye merkezlerine, 188 bin 348’i de farklı diğer tesislere yerleştirildi.

Tarım Bakanlığı yetkililerinin tahminine göre, Megi’nin tarım sektörüne zararı 703 milyon Filipinler pezosunu (13 milyon 700 bin ABD doları) geçti. Megi nedeniyle binlerce hektar tarım alanı zarar gördü.

Megi’nin, bu yıl Güneydoğu Asya ülkesi Filipinler’i vuran ilk tropikal fırtına olduğu belirtiliyor.

Her yıl ortalama 20 fırtına ve tayfunun yaşandığı Filipinler’de, 2013’teki Haiyan Tayfunu’nda 6 binden fazla kişi ölmüş, ülkede büyük yıkım olmuştu.