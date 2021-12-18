Filipinler’de Rai Tayfunu etkisi: Can kaybı 19

Filipinli yetkililer, ülkenin orta kesimlerinde etkili olan tayfunun birçok bölgede elektrik kesintisi ve ciddi yıkıma sebep olduğunu açıkladı.

Polis, tayfunun neden olduğu sellerde hayatını kaybedenlerin sayısının 19’a yükseldiğini belirtirken, can kayıplarına ilişkin detay paylaşmadı.

“Dinagat Adaları yerle bir oldu”

Tayfunun ilk vurduğu bölgelerden biri olan Dinagat Adaları’nın Valisi Arlene Bag-ao, 180 bin kişinin yaşadığı Ada’nın “yerle bir olduğunu” söyledi.

Tayfunun yol açtığı şiddetli yağış ve rüzgar, birçok köyde ağaçların devrilmesine ve su baskınlarına neden olmuştu.

Ayrıca tayfun bölgeyi vurmadan önce 300 bin köylü tahliye edilerek güvenli bölgelere kaçmıştı.