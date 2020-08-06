FutbolSpor

Filip Novak Fenerbahçe’de

6 Ağustos 2020
Fenerbahçe, Filip Novak

Fenerbahçe’den bir transfer daha… Sarı-lacivertli ekip, saat 19.07’de Trabzaonspor’la sözleşmesi sona eren Çek sol bek Filip Novak’ı 3 yıllığına kadrosuna kattı.

Fenerbahçe, Trabzonspor’dan ayrılan Filip Novak ile 3 yıllık sözleşme imzaladı.

Sarı-lacivertli kulübün internet sitesinden yapılan açıklamada, Çek savunma oyuncusunun kendisini 3 yıllığına Fenerbahçe’ye bağlayan sözleşmeye imza attığı bildirildi.

Açıklamada, “Ailemize katılan Filip Novak’a çubuklu formamıza ‘hoş geldin’ diyor; kendisine, taraftarlarımızın limit tanımayan sevgisiyle birlikte nice zaferler ve şampiyonluklar diliyoruz.” ifadelerine yer verildi.

Böylece Fenerbahçe, Mert Hakan Yandaş, Gökhan Gönül ve Caner Erkin’den sonra Novak’la bugünkü 4. transferini yaptı.


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