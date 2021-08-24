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Filenin Sultanları Hollanda’yı 3-0 yendi, grubu lider tamamladı
Türkiye A Milli Kadın Voleybol Takımı, 2021 CEV Avrupa Şampiyonası D Grubu’ndaki 5. maçında Hollanda’yı 3-0 yendi ve grubunu namağlup lider tamamladı.
İlk seti 25-21 kazanan Filenin Sultanları, ikinci sette çok sayıda servis hatası yapmasına rağmen aynı sonuçla seti aldı.
Son sette ise 25-20 kazanan Milli Takım, kendisi gibi ilk dört maçını kazanan Hollanda’yı mağlup etmeyi başardı ve grubunu beş maçta yalnızca bir set kaybederek tamamladı.
Filenin Sultanları, B Grubu’nun dördüncüsü ile Bulgaristan’ın Filibe şehrindeki Kolodruma Spor Salonu’nda karşı karşıya gelecek.
A Milli Kadın Voleybol Takımı, 29 Ağustos’ta oynanacak bu maçı kazanırsa çeyrek finale yükselecek.