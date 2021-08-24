Filenin Sultanları Hollanda’yı 3-0 yendi, grubu lider tamamladı

Son sette ise 25-20 kazanan Milli Takım, kendisi gibi ilk dört maçını kazanan Hollanda’yı mağlup etmeyi başardı ve grubunu beş maçta yalnızca bir set kaybederek tamamladı.

Filenin Sultanları, B Grubu’nun dördüncüsü ile Bulgaristan’ın Filibe şehrindeki Kolodruma Spor Salonu’nda karşı karşıya gelecek.