Filede final gibi maç

Voleybol Erkekler Ligi ile Kadınlar Liginde 2.hafta bu gece oynanacak 3 maçla tamamlanacak.

Gecenin en önemli maçında Erkekler Ligi’nde yenilgi yüzü görmeyen Vakıflar ile Mağusa Spor Akademisi arasında oynanacak.

Maç BRT 2’den ekranda

Lige galibiyetle başlayan Vakıflar ile Mağusa Spor Akademisi arasında oynanacak olan karşılaşma Lefkoşa Atatürk Spor Salonu’nda saat 19.00’da başlayacak ve BRT 2 ‘den naklen ekranlara gelecek.

Mağusa Spor Akademisi’nin etkili ismi Ali Osman Nurettin bu maçta pozitif olması nedeniyle forma giyemeyecek.

Erkeklerde diğer mücadele Doğu Akdeniz Üniversitesi ile Karpaz Gate Marina arasında saat 19.30’de DAÜ Lala Mustafa Paşa Spor Salonu’nda oynanacak.

Kadınlar Ligi’nde de Doğu Akdeniz Üniversitesi ile Karpaz GAte Marina maçı da ayni salonda oynanacak ve maç saat 18.00’de başlayacak.

U 18 Kızlar ve U 19 Erkekler Ligi’nde maçlar oynandı

Voleybol U 18 Kızlar Ligi ile U 19 Erkekler Ligi’nde önceki akşam 4 maç oynandı.

U18 Kızlar Liginde Esentepe, Karpaz Gate Marina rakiplerini yenerken Doğu Akdeniz Üniversitesi de hükmen kazandı.

U 18 Kızlarda 3 maç

Ligde Esentepe, Girne Ertuğrul APakan Spor Salonu’nda konuk ettiği Maraş Voleybol Okulunu 3-0 mağlup etti.

İskele Spor Salonu’nda oynanan maçta da Karpaz Gate Marina rakibi Maraş Birlik Dayanışma Derneği’ni 3-0 mağlup ederek puanının 3 maç sonunda dokuza yükseltti.

Mağusa Arena da oynanması gereken GMBÇ-DAÜ U18 Kız müsabakası , GMBÇS takımının temaslı sporcularının fazlalığı nedeni ile oynanamadı. Kurallar gereği DAÜ müsabakadan 3-0 hükmen galip ayrıldı.

U 19 Erkeklerde kazanan DAÜ

U19 Erkekler liginde önceki akşam tek maç yapıldı.

Doğu Akdeniz Üniversitesi Mağusa Arena deplasmanında Gazimağusa Belediyesi Çamlıkspor’u 3-0 yendi.