Fikri Karayel Yıldızlar Serbest Güreş Müsabakası yapıldı - Havadis Gazetesi | Kıbrıs Haber
Salı, Mayıs 16, 2023
Havadis Gazetesi | Kıbrıs Haber
Spor

Fikri Karayel Yıldızlar Serbest Güreş Müsabakası yapıldı

Hasan Düzgün
Hasan Düzgün
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Fikri Karayel Yıldızlar Serbest Güreş Müsabakası yapıldı

Güreş Federasyonu Rıfat Şener Güreş Salonu’nda Yıldızlar Fikri Karayel Serbest Güreş Müsabakası büyük çekişmelere sahne oldu. Güreşçiler madalya kazanmak için mücadele ettiler. Müsabakalar sonucunda dereceye giren sporculara madalya verildi.
Yıldızlar A kategorisinde şampiyon Büyükkonuk İsmet Atlı Spor Kulübü ve yıldızlar B kategorisinde Lefkoşa Güreş İhtisas Kulübü takımları  şampiyon oldular. Dereceye giren sporculara madalya ve şampiyon olan kulüplere kupaları merhum Fikri Karayelin ailesi tarafından verildi.

 


Müsabaka sonuçları şöyle:

 

  1. Yıldızlar Kategorisi (A Grubu): 2007 – 2008 doğumlu,

Takım Klasmanı:

  • BÜYÜKKONUK İSMET ATLI SPOR KULÜBÜ 185 PUAN
  • LEFKOŞA GÜREŞ İHTİSAS SPOR KULÜBÜ 117 PUAN

 

41-45 Kg.

  • EGE BULUT

 

55 Kg.

  • ARMAĞAN MAVŞAN
  • MUSTAFA CAN KORKMAZ

 

60 Kg.

  • SİNAN AĞCABAY
  • ONUR PAŞA DURMUŞ
  • ARDA SÖNMEZ

 

65 Kg.

  • AHMET EFE ÖZKURT
  • HAKAN ŞİYAR SÖNMEZ

 

71 Kg.

  • YAHYA DOĞAN
  • HÜSEYİN AYAZ
  • ADİL İLKHAN

 

80 Kg.

  • EMİN ARSLAN
  • ARDA ÇELİK
  • EMİR KIRBOĞA

 

92 Kg.

  • YAĞIZ TIĞ
  • TALHA BAŞARAN

 

92-110 Kg.

  • EREN İLKHAN

 

 

 

 

 

 

 

 

  1. Yıldızlar Kategorisi (B Grubu): 2008 – 2010 doğumlu,

Takım Klasmanı:

  • LEFKOŞA GÜREŞ İHTİSAS KULÜBÜ 145 PUAN
  • BÜYÜKKONUK İSMET ATLI SPOR KULÜBÜ 70 PUAN

 

38 – 41 Kg.

  • FURKAN GÜGÖR
  • ARDA DUMRUL

 

44 Kg.

  • RESUL GÜNGÖR

 

48 Kg.

  • HASAN NAZLI

 

52 Kg.

  • TOPRAK ŞANVERDİ

 

57 Kg.

  • MUHAMMET MELİH GENCER

 

68 Kg.

  • EMİRHAN ŞAHİN
  • NECATİ EREN

 

 

75 Kg.

  • MUHAMMET AHMET KURTOĞLU

 

 

 

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Tags:Yıldızlar Fikri Karayel Serbest Güreş Müsabakası
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