Fikri Karayel Yıldızlar Serbest Güreş Müsabakası yapıldı

Güreş Federasyonu Rıfat Şener Güreş Salonu’nda Yıldızlar Fikri Karayel Serbest Güreş Müsabakası büyük çekişmelere sahne oldu. Güreşçiler madalya kazanmak için mücadele ettiler. Müsabakalar sonucunda dereceye giren sporculara madalya verildi.
Yıldızlar A kategorisinde şampiyon Büyükkonuk İsmet Atlı Spor Kulübü ve yıldızlar B kategorisinde Lefkoşa Güreş İhtisas Kulübü takımları şampiyon oldular. Dereceye giren sporculara madalya ve şampiyon olan kulüplere kupaları merhum Fikri Karayelin ailesi tarafından verildi.
Müsabaka sonuçları şöyle:
- Yıldızlar Kategorisi (A Grubu): 2007 – 2008 doğumlu,
Takım Klasmanı:
- BÜYÜKKONUK İSMET ATLI SPOR KULÜBÜ 185 PUAN
- LEFKOŞA GÜREŞ İHTİSAS SPOR KULÜBÜ 117 PUAN
41-45 Kg.
- EGE BULUT
55 Kg.
- ARMAĞAN MAVŞAN
- MUSTAFA CAN KORKMAZ
60 Kg.
- SİNAN AĞCABAY
- ONUR PAŞA DURMUŞ
- ARDA SÖNMEZ
65 Kg.
- AHMET EFE ÖZKURT
- HAKAN ŞİYAR SÖNMEZ
71 Kg.
- YAHYA DOĞAN
- HÜSEYİN AYAZ
- ADİL İLKHAN
80 Kg.
- EMİN ARSLAN
- ARDA ÇELİK
- EMİR KIRBOĞA
92 Kg.
- YAĞIZ TIĞ
- TALHA BAŞARAN
92-110 Kg.
- EREN İLKHAN
- Yıldızlar Kategorisi (B Grubu): 2008 – 2010 doğumlu,
Takım Klasmanı:
- LEFKOŞA GÜREŞ İHTİSAS KULÜBÜ 145 PUAN
- BÜYÜKKONUK İSMET ATLI SPOR KULÜBÜ 70 PUAN
38 – 41 Kg.
- FURKAN GÜGÖR
- ARDA DUMRUL
44 Kg.
- RESUL GÜNGÖR
48 Kg.
- HASAN NAZLI
52 Kg.
- TOPRAK ŞANVERDİ
57 Kg.
- MUHAMMET MELİH GENCER
68 Kg.
- EMİRHAN ŞAHİN
- NECATİ EREN
75 Kg.
- MUHAMMET AHMET KURTOĞLU
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