Fikri Karayel Yıldızlar Serbest Güreş Müsabakası yapıldı

Güreş Federasyonu Rıfat Şener Güreş Salonu’nda Yıldızlar Fikri Karayel Serbest Güreş Müsabakası büyük çekişmelere sahne oldu. Güreşçiler madalya kazanmak için mücadele ettiler. Müsabakalar sonucunda dereceye giren sporculara madalya verildi.

Yıldızlar A kategorisinde şampiyon Büyükkonuk İsmet Atlı Spor Kulübü ve yıldızlar B kategorisinde Lefkoşa Güreş İhtisas Kulübü takımları şampiyon oldular. Dereceye giren sporculara madalya ve şampiyon olan kulüplere kupaları merhum Fikri Karayelin ailesi tarafından verildi.

Müsabaka sonuçları şöyle:

Yıldızlar Kategorisi (A Grubu): 2007 – 2008 doğumlu,

Takım Klasmanı:

BÜYÜKKONUK İSMET ATLI SPOR KULÜBÜ 185 PUAN

LEFKOŞA GÜREŞ İHTİSAS SPOR KULÜBÜ 117 PUAN

41-45 Kg.

EGE BULUT

55 Kg.

ARMAĞAN MAVŞAN

MUSTAFA CAN KORKMAZ

60 Kg.

SİNAN AĞCABAY

ONUR PAŞA DURMUŞ

ARDA SÖNMEZ

65 Kg.

AHMET EFE ÖZKURT

HAKAN ŞİYAR SÖNMEZ

71 Kg.

YAHYA DOĞAN

HÜSEYİN AYAZ

ADİL İLKHAN

80 Kg.

EMİN ARSLAN

ARDA ÇELİK

EMİR KIRBOĞA

92 Kg.

YAĞIZ TIĞ

TALHA BAŞARAN

92-110 Kg.

EREN İLKHAN

Yıldızlar Kategorisi (B Grubu): 2008 – 2010 doğumlu,

Takım Klasmanı:

LEFKOŞA GÜREŞ İHTİSAS KULÜBÜ 145 PUAN

BÜYÜKKONUK İSMET ATLI SPOR KULÜBÜ 70 PUAN

38 – 41 Kg.

FURKAN GÜGÖR

ARDA DUMRUL

44 Kg.

RESUL GÜNGÖR

48 Kg.

HASAN NAZLI

52 Kg.

TOPRAK ŞANVERDİ

57 Kg.

MUHAMMET MELİH GENCER

68 Kg.

EMİRHAN ŞAHİN

NECATİ EREN

75 Kg.

MUHAMMET AHMET KURTOĞLU