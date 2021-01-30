Fiber internet avantajları

İnternet teknolojisinin en hızlı ürünü olan fiber internet, ülkemizde de giderek daha yaygın bir hale geliyor. Fiber internet söz konusu olduğunda fiber optik kablolarla yapılan ileti bu hizmetin ADSL ve VDSL internetten daha hızlı olmasını sağlıyor. TurkNet GigaFiber de yüksek hızla internet deneyimi yaşamak isteyenler tarafından tercih ediliyor. 1000 Mbps download hızı sunan paketleriyle öne çıkan TurkNet GigaFiber, fiyatlarıyla da kullanıcıları memnun ediyor.

TurkNet GigaFiber Özellikleri Nedir?

TurkNet GigaFiber paketleri sayesinde kullanıcılar yüksek hızlı internet deneyimine kolaylıkla erişirken, 100,200 ve 1000 Mbps download hızı sunan paketlerden herhangi birini tercih edebiliyor. İşte GigaFiber kapsamı ve avantajları;

Ücretsiz Kurulum ve Modem

TurkNet GigaFiber kullanıcılarının kurulum ya da modem için ücret ödemesi gerekmiyor. Tüm bu hizmetler TurkNet tarafından ücretsiz olarak sağlanıyor.

Taahhütsüz Paket Ayrıcalığı

Tüm TurkNet paketlerinde olduğu gibi GigaFiber paketlerinde de taahhüt gerekmiyor. Hatta kullanıcı ilk 30 gün içinde paketini iptal etmek isterse %100 ücret iadesi yapılıyor.

Kotasız Kullanım

TurkNet GigaFiber paketlerindeki kotasız kullanım avantajı sayesinde dilediğiniz kadar içeriği download edebilirsiniz.

Cayma Bedeli Yok

Çoğu internet sağlayıcısı tarafından herhangi paket iptali durumunda alınan cayma bedeli TurkNet tarafından alınmıyor. Üstelik farklı operatörden TurkNet GigaFiber’e geçiş yapmak isteyen kullanıcıların da 480 TL’lik cayma bedeli karşılanıyor.

Fiber İnternet Başvurusu

TurkNet GigaFiber hizmetine internet üzerinden kolayca başvuru yapabileceğiniz gibi müşteri hizmetleri ile de iletişime geçerek başvurunuzu yapabilirsiniz. Şu an için bu hizmetin sadece İstanbul ve İzmir ile sınırlı olduğunu da belirtelim. Ama oldukça hızlı bir şekilde yaygınlaşmaya devam ediyor.

Ayrıca TurkNet GigaFiber bulunmayan bölgelerde 100 mbps fiber ve 100 mbps’e kadar VDSL seçenekleri de mevcut. Bölgenizde hangi hizmeti kullanabileceğinizi görmek için hemen altyapınızı sorgulayabilirsiniz.

Kesintisiz Müşteri Hizmeti

TurkNet GigaFiber kullanıcıları 7 gün 24 saat müşteri hizmetlerine kolaylıkla ulaşabiliyor. Herhangi bir sorun ya da cevaplanmasını istediğiniz bir sorunuz varsa müşteri hizmetlerini arayarak anında hizmet alabilirsiniz.

Her İhtiyaca Uygun Fiber İnternet Paketleri

TurkNet GigaFiber paketleri her ihtiyaca uygun olduğundan herkese hitap ediyor. Buna göre TurkNet GigaFiber 100; 100 Mbps download hızı 50 Mbps upload hızı, TurkNet GigaFiber 200; 200 Mbps download hızı 100 Mbps upload hızı ve TurkNet GigaFiber 1000; 1000 Mbps download hızı 150 Mbps upload hızı sunuyor.