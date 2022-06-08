Fenerbahçe ve Trabzon’un maç tarihleri belli oldu

UEFA Şampiyonlar Ligi’nde yeni sezonun takvimi açıklandı. Trabzonspor ve Fenerbahçe’nin Şampiyonlar Ligi’ndeki kura ve maç tarihleri belli oldu.

Avrupa kulüp futbolunun elit organizasyonunun 68.’si düzenlenecek. UEFA Şampiyonlar Ligi olarak da 31. organize edilecek organizasyon 21 Haziran 2022’de başlayacak ve 10 Haziran 2023’te sona erecek.

Bu sezon Dünya Kupası nedeniyle erken başlayacak Şampiyonlar Ligi, eleme etaplarıyla 21 Haziran 2022’te start verilecek, 10 Haziran 2023’te ise İstanbul’daki finalle sezona nokta koyacak.

Şampiyonlar Ligi elemeleri ne zaman başlayacak?

Ön eleme turu yarı finaller: 21 Haziran 2022

Ön eleme final: 24 Haziran2022

İlk eleme turu: : 5/6 ve 12/13 Temmuz 2022

İkinci eleme turu: 19/20 ve 26/27 Temmuz 2022

Üçüncü eleme turu: 2/3 ve 9 Ağustos 2022

Play-off’lar: 16/17 ve 23/24 Ağustos 2022

Şampiyonlar Ligi grup maçları ne zaman başlayacak?

maçlar: 6/7 Eylül 2022 maçlar : 13/14 Eylül 2022 maçlar: 4/5 Ekim 2022 maçlar: 11/12 Ekim 2022 maçlar: 25/26 Ekim 2022 maçlar: 1/2 Kasım 2022

Şampiyonlar Ligi eleme turları ne zaman başlayacak?

Son 16 turu: 14/15/21/22 Şubat ve 7/8/14/15 Mart 2023

Çeyrek finaller: 11/12 18/19 Nisan 2023

Yarı-finaller: 9/10 ve 16/17 Mayıs 2023

Final : 10 Haziran 2023

2023 Şampiyonlar Ligi finali nerede düzenlenecek?

2022-23 Şampiyonlar Ligi finali İstanbul Atatürk Olimpiyat Stadı’nda düzenlenecek. Daha önce 2005 finaline de ev sahipliği yapan statta Liverpool, ilk yarısını 3-0 geride tamamladığı maçta Milan’ı penaltılarla yenerek kupayı müzesine götürmüştü.

2022-23 Şampiyonlar Ligi kura çekimi ne zaman?

Ön eleme turu: 7 Haziran 2022

İlk eleme turu: 14 Haziran 2022

İkinci eleme turu: 15 Haziran 2022

Üçüncü eleme turu: 18 Temmuz 2022

Play-off turu: 2 Ağustos 2022

Grup aşaması: 25 Ağustos 2022

Son 16 turu: 7 Kasım 2022

Çeyrek final ve yarı finaller: 17 Mart 2022

Trabzonspor ve Fenerbahçe’nin maç ve kura tarihleri belli oldu!

Süper Lig’de şampiyonluğa ulaşan Trabzonspor, Şampiyonlar Ligi’ne katılım adına Play-Off etabında mücadele etmeye hazırlanıyor. Play-Off’ların 16-17 ve 23-24 Ağustos tarihlerinde oynanacakları açıklandı.

İkinci eleme turundan başlayarak Şampiyonlar Ligi’ne katılım şansı araması beklenen Fenerbahçe ise 19-20 ve 26-27 Temmuz tarihlerinde bu turdaki karşılaşmalarını oynayacak.

Kura çekimi tarihleri de açıklandı!

Şampiyonlar Ligi’nde Fenerbahçe’nin mücadele edeceği ikinci eleme turu kuraları 15 Haziran’da çekilecek. Bu turların ardından ise Trabzonspor’un mücadele edeceği Play-Off turu kuraları ise 2 Ağustos’ta gerçekleştirilecek.