Fenerbahçe Şöhretleri, Batmazoğlu için geliyor

Bu takımlarımızdan olan Batmazoğlu Masterleri da ilerleyen günlerde büyük ilgi çekmesi beklenen yeni bir organizasyona imza atmaya hazırlanıyor.

Kemal Batmazoğlu başkanlığındaki Batmazoğlu Masterleri Futbol Takımı, Türkiye’de bir döneme damgasını vurmuş çok değerli futbolculardan kurulu Fenerbahçe Şöhretlerini ülkemize davet etti ve bir dostluk karşılaşması organize etti.

KKTC’nin kuruluşu kapsamında Cumhuriyet Kupası adı altında gerçekleşecek etkinliğe Fenerbahçe Spor Kulübü’nün resmi şöhretler takımı geliyor.

Batmazoğlu Masterleri’nin davetini kabul ederek ülkemize gelecek olan Fenerbahçe Şöhretleri futbol takımında Cemil Turan, Oğuz Çetin, Kemalettin, Saffet Akbaş, Taygun, kaleci Hayrettin gibi isimlerden kurulu 17 kişi gelecek.

Batmazoğlu Masterleri ile Fenerbahçe Şöhretleri arasındaki dostluk karşılaşması 27 Kasım Salı öğlen saat 14.00’da Girne’de yapılacak. Fenerbahçe Şöhretleri kadrosundaki futbolcuların gerek aktif antrenörlük gerekse televizyonlardaki yorumculuk görevleri nedeniyle 1 günlüğüne adamızda kalacaklar ve 26 Kasım gecesi ülkemize gelip 27 Kasım günü öğlen maçı oynandıktan sonra akşam saatlerinde Türkiye’ye geri dönecekler.

Girne 20 Temmuz Mete Adanır Stadı’nda oynanacak olan dostluk maçı saat 14.00’da başlayacak ve maçı hakem Mehmet Malek yönetecek

Girişte herhangi bir ücret alınmayacak olan Batmazoğlu Masterleri-Fenerbahçe Şöhretleri Cumhuriyet Kupası futbol maçı sonrası takımlar birbirlerine anı hediyeleri takdime edecek.