Federasyonlar start veriyor

Ülkemizde koronavirüs salgını nedeniyle ertelenen spor organizasyonlarında, sadece açık havada ve kapalı yüzme havuzunda sınırlı sayıda sporcu ile antrenman izni bulunuyordu.

Bulaşıcı Hastalıklar Üst Komitesi’nin önceki gün yaptığı yeni açıklama ile antrenmanlara yeniden izin verildi ve müsabakalar ile lig organizasyonu için de federasyonların planlama yapabileceği duyuruldu.

Havadis Spor Servisi olarak bazı spor federasyonlarının bu açıklama sonrasındaki çalışmalarını sorduk. Başkanlarına ulaştığımız Tenis, Darts, Triatlon, Atıcılık, Su Sporları ve Masa Tenisi federasyonları faaliyet takviminde tamamlanamayan yarışları yapmayı planladıklarını gazetemize açıkladı.

Atıcılık Federasyonu



Atıcılık Federasyonu Başkanı Mehmet Paralik yasaklar sonrasında verilen izin ile bu hafta sonu ilk organizasyonlarını yapacaklarını duyurdu. Paralik şöyle konuştu:

“Üst kurul kararına riayet edeceğiz yine. 12 branşta faaliyet gösteriyoruz. 2019-2020 sezonu için son bir branşta müsabakamız vardır. Bu da tüm yıl içinde maliyeti en ağır olan olimpik trap ve skeet müsabakalarıdır. Bu müsabakaların finaline gelmiştik. Ancak yapamamıştık. Yeni kararlara göre 15 Ekim’e ertelenince, sporculara ve kulübelere bu daha da ağır külfet getirdi.

Yaptığımız girişimler neticesinde Spor Dairesi ve Sağlık Bakanlığı izin verdi. Çok teşekkür ediyoruz. Bu finalleri cumartesi ve pazar günlerinde tamamlıyoruz.

2020-2021 sezonu için ise 15 Ekim’den sonraki yeni kararlara göre harekete edeceğiz.”

Tenis Federasyonu

Tenis Federasyonu Başkanı Hasan Gazioğlu kalan faaliyetleri için şöyle konuştu:

“Biz zaten bu süreçte faaliyetlerimizi durdurmamıştık. Kapanma öncesinde seyircisiz antrenmanlarımızı, maçlarımızı yapıyorduk. 2020 faaliyet takvimi içerisinde ekim sonunda bir turnuva olacak. Onun hazırlığını yapacağız.

Geçen hafta teknik kurul toplantısı gerçekleşti. Üniversiteler dahil diğer kulüpler lige kayıt olacaklar. Belki formatta değişiklik olur. 9 olan maç sayısı 7 olabilir. Haftaya yönetim kurulu ve teknik kurul yeniden toplanacak. Bazı kararlar alacağız.

Bu arada 2020-2021 ligi gerçekleşecektir. Kasım başında olacak. Ancak federasyon olarak sıkıntımız yapılan eşitsizlikler. Federasyonlara henüz ödeme yapılmadı. Söz verildi ama gerçekleşmedi. Bu hafta bu katkı parası yine ödenmeyecek. Burada eşitsizlik ve adaletsizlik var. Bu böyle devam etmemeli. Aksi halde buna göre farklı kararlarımız da olabilir.”

Triatlon Federasyonu

Spor Dairesi sorumluluğunda faaliyetlerini yürüten Triatlon Federasyonu’nun sezon programı içerisinde kalan 2 organizesi bulunuyordu. Spor Dairesi’nde federasyon faaliyetlerini yürüten Sertaç Bozatlı triatlon yarışları ile ilgili yaptığı açıklamada Kaplıca’daki yarışın gerçekleşemediğini ancak sezonun son yarışı olarak planladıkları İskele Triatlonunu yapmayı planladıklarını söyledi.

Bozatlı, “Kulüpler ile yapılacak görüşmenin ardından İskele Triatlonu için tarih belirlenecek ve organizasyon detayları duyurulacak” dedi.

Masa Tenisi Federasyonu

Masa Tenisi Federasyonu Mustafa Bekiroğluları, raketlerin antrenmanlara başladığını duyurdu. Bireysel çalışmalara izin verdiklerini söyleyen Bekiroğluları, Ekim ayı boyunca antrenman yapacaklarını belirtti.

1 aylık hazırlık süreci sonrasında Kasım ayında organizasyonları başlatacaklarını söyleyen Bekiroğluları, Kasım ayının tamamını ferdi organizasyonlara ayıracaklarını ifade etti. Masa Tenisi Federasyonu Başkanı Mustafa Bekiroğluları sağlık koşulları elverdiği sürece Aralık ayında da minikler ligi ile lig organizasyonlarını başlatacaklarını açıkladı.

Su Sporları Federasyonu

Su Sporları Federasyonu Başkanı Ender Yeşilyurt, yüzme yarışlarını tamamlamayı planladığını açıkladı. Yeşilyurt bireysel antrenmanların iptal olmadığını ve faaliyet programında yer alan yarışları bitirmeyi planladıklarını ancak 10 yaşından küçük sporcuların kalan 3 yarış organizesini 2 ayda gerçekleştirmek yerine, 2 yarış yapabileceklerini ifade etti.

Yeşilyurt 15+ kategorisinde kalan ferdi bireysel yarışı gerçekleştireceklerini ayrıca bir de 15 Kasım’da Cumhuriyet Kupası yüzme yarışları olduğunu fakat bunun tarihinin değişeceğini söyledi.

Yeşilyurt, 11-14 yaş kategorisi ve 15+ kategorilerinde gerçekleşecek Cumhuriyet Kupası takımsal yüzme şampiyonasını da yıl sonuna kadar organize etmeye çalışacaklarını vurguladı.

Kuzey Kıbrıs Darts Federasyonu



Mali Genel Kurulu’nu gerçekleştiren Kuzey Kıbrıs Darts Federasyonu’nda başkan Gürtap Davutoğlu, gelecek hafta yönetim kurulu toplantısı yapacaklarını ve federasyonun lig planlamasını yapacağını söyledi. Davutoğlu şöyle devam etti:

“Haftaya kulüplerle görüşeceğiz. Onların taleplerini ve düşüncelerini değerlendireceğiz. Şu an kafamızda net olmayan şeyler var. Örneğin ligler başlar iki hafta sonra pandemiden etkilenen sporcu olur, kulüp komple karantinaya girerse bunlar işin zor tarafı olur.

Böyle olunca ligin bitmesi de zor olur. Bunları düşünüyoruz. Kafamız tam anlamıyla bu konuda net değil. Ayrıca üst kurulun belirttiği tedbirleri alarak yolumuza devam edeceğiz. Biraz daha zamanımız var. Bu anlamda biraz daha şanslıyız. Çünkü ligler normalde Kasım ayında başlar. Önümüzü görme adına bu avantaj. Gerekirse kasım başı olacak olan ligleri kasım sonuna alırız. Bunları hep değerlendireceğiz.”