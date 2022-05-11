Federasyonlar battı!

Futbol dışındaki spor federasyonları halen Devlet katkılarını alamadığından mali yönden çıkmaza girdi. Cimnastik Federasyonu çekleri geri döndü, Basketbol Federasyonu faaliyetlerini durdurma kararı aldı.

Spor federasyonları SOS vermeye başladı. 2022 yılının 5inci ayının içerisindeyiz ancak futbol dışındaki spor federasyonları Devlet katkılarının alıp almayacaklarını veya ne zaman alacaklarını, ne kadar Devlet katkısı alacaklarını bilmiyorlar. Her yıl spor federasyonlarının Devlet katkıları açıklanıyordu ve bunu da 3-4 taksit şeklinde alıyorlardı.

Spor federasyonları faaliyetlerine halen devam ediyor ancak Devletten katkı almadan yapıyorlar ve artık çıkmaza girmiş durumdalar. Cimnastik Federasyonu 2 ay önce, ileri tarihli yazdığını çekinin geri döndüğü duyurdu, Basketbol Federasyonu ise faaliyetlerini durdurma kararı aldığını açıkladı.

BASKETBOL FAALİYET DONDURDU

Basketbol Federasyonu bir basın açıklaması yaptı ve U17 ligleri ile başlatılmamış diğer kategorilerdeki faaliyetlerini dondurma kararı aldığını duyurdu. Federasyonun açıklaması şöyle:

“Basketbol camiasına ve kamuoyuna duyurulur.

Basketbol Federasyonu, paydaşlarına daha fazla borçlu kalamayacağı ve Devlet katkısının henüz alınamaması nedeniyle U17 ve başlatılmamış diğer kategorileri ileriki bir tarihe kadar dondurma kararı aldığını üzülerek bildirir.

Temennimiz federasyonun Devletten alması gereken katkıların en kısa sürede ödenmesi ve kategorilerin en kısa sürede kaldığı yerden devam etmesi veya oynatılmasıdır.”

CİMNASTİK FEDERASYONU ÇEKİ GERİ DÖNDÜ

Cimnastik Federasyonu Başkanı Hasan Sapsızoğlu da dün yaptığı açıklamada federasyona ait çekin geri döndüğünü duyurdu. Devlet katkısını halen alamadıklarını ve 2 ay önce ileri tarihli yazdıkları çekin de geri döndüğünü ve geri dönen federasyon çekini kendi şahsi paraları ile ödeyerek federasyonu kurtardıklarını belirtti. İşte Sapsızoğlu’nun açıklaması:

“Sorarsanız ülke sporunu yönetiyorlar dersiniz.

Federasyonlara yapılan devlet katkıları bugün oldu ödenmedi. Bırakın ödenmemeyi 2022 yılı bütçemiz bile belli değil.

Devlet katkılarımızın ödeneceği planlaması ile yapmış olduğumuz 2 ay ileri tarihli çekimiz hesapta para olmadığı için geri dönmüştür.

Dönen çekleri kendi cebimizden ödemeye devam.

Vallahi yazıktır, ayıptır günahtır!

Su alacak paramız yok.”