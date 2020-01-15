Federal Vergi Dairesi Başkanı Mişustin, Putin’in başbakanlık teklifini kabul etti

Kremlin’in açıklamasına göre Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Federal Vergi Dairesi Başkanı Mihail Mişustin’e başbakanlık görevine geçmesini önerdi.

Açıklamada, “Başkan Vladimir Putin, Mihail Mişustin ile toplantı yaptı ve kendisine başbakanlık görevine geçmesini önerdi. Olumlu yanıt alan Putin, Mişustin’in başbakanlık görevine adaylığını (Rusya parlamentosunun alt kanadı) Devlet Duması’nın onayına sundu” ifadelerine yer verildi.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in Federal Meclis konuşmasının ardından Rus liderle bir araya gelen Rusya Başbakanı Dmitriy Medvedev, hükümetin tümüyle istifa edeceğini söylemişti.

Medvedev, “Bu koşullar dahilinde, Rusya Anayasası’nın 117. maddesi uyarınca hükümetin tümüyle istifa etmesinin doğru olacağını düşünüyorum” diye konuşmuştu. Putin, Medvedev’in yeni pozisyonunun Rusya Güvenlik Konseyi Başkan Yardımcısı olacağı belirtmişti.

Duma, Mişustin’in başbakanlık görevine adaylığını yarın görüşecek

Rusya parlamentosunun alt kanadı Duma’dan yapılan açıklamada, Rusya Federal Vergi Dairesi Başkanı Mihail Mişustin’in başbakanlık görevine adaylığının yarınki genel oturumda görüşüleceği bildirildi.

Duma basın dairesinden yapılan açıklamada, Duma Başkanı Vyaçeslav Volodin’in bugün olağanüstü toplantı düzenlediği, toplantıya Mişustin’in de katıldığı kaydedildi.

Açıklamada, “Duma Konseyi, hükümet başkanı görevine adaylığın görüşülmesi için 16 Ocak çalışma düzeninde revizyona gidilmesini kararlaştırdı” denildi.

Mişustin kimdir?

Mihail Vladimiroviç Mişustin 3 Mart 1966’da Moskova’da doğdu.

1989’da Moskova İmalat Makineleri Enstitüsü’nden (bugünkü Moskova Stankin Devlet Teknoloji Üniversitesi) sistem mühendisliği branşında mezun oldu, 1992’deyse aynı enstitüde yüksek lisansını tamamladı.

Doktorasını ekonomi bilimleri dalında tamamladı.

1992-1995 döneminde Uluslararası Bilgisayar Kulübü bünyesindeki test laboratuvarı direktörü görevinde bulundu.

1995-1996 döneminde Uluslararası Bilgisayar Kulübü Genel Müdür Yardımcısı ve Yönetim Kurulu Başkanı görevlerini icra etti.

Ağustos 1998’de Rusya Devlet Vergi Dairesi Başkan Yardımcısı görevine atandı.

1999-2004 döneminde Rusya Vergi ve Harç Bakan Yardımcısı görevini yürüttü.

2004-2006 döneminde Rusya Federal Emlak Kadastrosu Ajansı’nın başkanlığını üstlendi.

2007-2008 döneminde Rusya Özel Ekonomik Bölgeler Yönetimi Federal Ajansı’nın başında bulundu.

Mart 2008’de Deutsche Bank ile birlikte Rusya’da varlık yönetimi, doğrudan yatırım ve yatırım fonları alanında çalışan en büyük şirketlerden biri olan UFG Şirketler Grubu Başkanı görevine getirildi.

6 Nisan 2010’da Rusya Federal Vergi Dairesi Başkanı görevine atandı.

Devlet vergi yönetiminin enformasyon ve teknoloji mekanizmaları, ayrıca mülkiyet vergi yönetiminin enformasyon ve teknoloji ilkeleri üzerine monografi çalışmalarının yazarı olan Mişustin, Vergi Dairesi’nin faal devlet müşaviridir.

2015’te Vatana Hizmet Nişanı, 2012’de ise Onur Nişanı ile ödüllendirildi.

Evli ve 3 çocuk babası olan Mişustin, spora yoğun ilgi gösteriyor ve aktif bir şekilde buz hokeyi oynuyor, aynı zamanda Rusya Hokey Federasyonu Yönetim Kurulu Üyesi ve Federal Vergi Dairesi’nin çatısı altında kurulan Sportima adlı hokey takımını yönetiyor.