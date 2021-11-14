FBI’a hacker saldırısı: Binlerce e-posta gönderdiler

ABD Federal Soruşturma Bürosu’ndan (FBI) yapılan açıklamaya göre, elektronik postalar, “@ic.fbi.gov” ile biten resmi hesaplardan gönderildi.

Olayın ardından e-posta sistemi hızlı biçimde kapatıldı.

Spamhaus Project adlı tehdit izleme organizasyonu, hackerlar tarafından gönderildiği öne sürülen bir e-posta örneğini Twitter hesabından paylaştı.

Sistemin tehdit altında olduğu vurgulanan e-posta’nın İç Güvenlik Bakanlığı imzasıyla gönderildiği görüldü.

Bloomberg News, olayın cumartesi günü yaşandığını bildirdi.