FBI Trump’ın evinden ‘çok gizli’ damgalı belgelere el koydu

Eski ABD Başkanı Donald Trump’ın evine yapılan Federal Soruşturma Bürosu (FBI) baskınının mahkeme kayıtları yayımlandı.

Bir haftadır ülke gündemine damga vuran olayla ilgili federal yargıç, Adalet Bakanlığının başvurusu üzerine bugün arama emri dahil diğer mahkeme kayıtlarını kamuya açıkladı.

11 set “çok gizli” mühürlü belge el konuldu

Mahkeme kayıtlarında, FBI ajanlarının Trump’ın evindeki aramadan sonra 11 set “çok gizli” mühürlü belgeye el koydukları görüldü.

Yayımlanan “arama emri”nin detaylarında ise federal ajanların, Casusluk Yasası kapsamında savunma bilgilerinin toplanması, iletilmesi veya kaybedilmesini içeren üç farklı federal yasanın olası ihlallerini araştırdıklarına yer verildi.

Ele geçirilen kayıtlar arasında ayrıca, ülkenin en önemli sırlarını koruma amaçlı özel bir kategori olan ve kamuya ifşa edildiğinde ulusal çıkarların zarar göreceği belirtilen “Hassas bölümlere ayrılmış bilgiler”e ait belgelerin ve bazı Başkanlık kayıtlarının yer aldığı dikkati çekti.

Mahkeme kayıtlarında, söz konusu belgeler veya içerebilecekleri bilgiler hakkında ise daha detaylı ayrıntılara yer verilmedi.

Toplam 3 sayfalık “El konulan malzemeler” listesinin altında, Mar-a-Lago’daki arama sırasında hazır bulunan Trump’ın avukatı Christina Bobb’un imzasının yer aldığı görüldü.

Trump’ın evine yapılan FBI baskını

Eski ABD Başkanı Donald Trump’ın Florida’da bulunan Mar-a-Lago malikanesi, 8 Ağustos sabahı FBI ajanları tarafından düzenlenen baskınla aranmıştı.

Trump, yaptığı yazılı açıklamada, “Bu, milletimiz için karanlık bir zamandır. Daha önce hiçbir ABD başkanının başına böyle bir şey gelmedi.” ifadeleriyle baskına tepki göstermişti.