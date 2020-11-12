Karantinadan kaçtıktan sonra trafik kazasında yaşamını yitiren 24 yaşındaki Fatma Kaşıkçı İngiltere’de toprağa verildi.
Fatma Kaşıkçı olay yerinde hayatını kaybetmişti
18 Ekim’de, Lefkoşa – Mağusa anayolunun birinci kilometresinde, Mağusa’da yaşayan Fatma Kaşıkcı yönetimindeki NS 140 plakalı araç ile Mağusa istikametine doğru seyrettiği sırada Hocaoğlu Petrol yakınlarında yolun solundan çıkıp beton elektrik trafosuna çarpması sonucu meydana gelmiş ve Fatma Kaşıkçı olay yerinde hayatını kaybetmişti.