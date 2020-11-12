KıbrısMagazin

Fatma Kaşıkçı İngiltere’de toprağa verildi

12 Kasım 2020
Fatma Kaşıkçı , İngiltere defin, vefat, karantina, kaza, çarpışam





Karantinadan kaçtıktan sonra trafik kazasında yaşamını yitiren 24 yaşındaki Fatma Kaşıkçı İngiltere’de toprağa verildi.

 

Fatma Kaşıkçı , İngiltere defin, vefat, karantina, kaza, çarpışam

Fatma Kaşıkçı , İngiltere defin, vefat, karantina, kaza, çarpışam

Fatma Kaşıkçı olay yerinde hayatını kaybetmişti

18 Ekim’de, Lefkoşa – Mağusa anayolunun birinci kilometresinde, Mağusa’da yaşayan Fatma Kaşıkcı yönetimindeki NS 140 plakalı araç ile Mağusa istikametine doğru seyrettiği sırada Hocaoğlu Petrol yakınlarında yolun solundan çıkıp beton elektrik trafosuna çarpması sonucu meydana gelmiş ve Fatma Kaşıkçı olay yerinde hayatını kaybetmişti.

Fatma Kaşıkçı , İngiltere defin, vefat, karantina, kaza, çarpışam





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12 Kasım 2020

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