FutbolSpor

Fatih Terim’e 4 maç ceza

5 Eylül 2019

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu (PFDK), Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim’e 4 maç men cezası verdi.

TFF’den yapılan açıklamada, PFDK’nin, Süper Lig’in 3. haftasında sarı-kırmızılı takımın Kayserispor ile yaptığı maçta sportmenliğe aykırı açıklamalarda bulunması nedeniyle Fatih Terim’e 4 maç yedek kulübesine ve soyunma odasına giriş yasağı cezası verdiği belirtildi.

Kurulun ayrıca deneyimli teknik adamı 19 bin lira para cezasına çarptırdığı da kaydedildi.

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