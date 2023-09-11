Fas'ta depremde hayatını kaybedenlerin sayısı 2 bin 212 oldu - Havadis Gazetesi | Kıbrıs Haber
Pazartesi, Eylül 11, 2023
Havadis Gazetesi | Kıbrıs Haber
Dünya

Fas’ta depremde hayatını kaybedenlerin sayısı 2 bin 212 oldu

Havadis Gazetesi
Havadis Gazetesi
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Fas’ta meydana gelen depremde hayatını kaybedenlerin sayısı 2 bin 212, yaralıların sayısı 2 bin 421’e yükseldi.

Fas İçişleri Bakanlığı, önceki gün akşam saatlerinde meydana gelen depremle ilgili güncel bilgileri paylaştı.

Merkez üssü Marakeş’in El-Huz bölgesi olan 7 büyüklüğündeki depremde hayatını kaybedenlerin sayısın 2 bin 212’ye, yaraların sayısı ise 2 bin 421’ye yükseldi.


Fas medyası, önceki gün yerel saatle 23.10’da meydana gelen depremin başkent Rabat başta olmak üzere Kazablanka, Meknes, Agadir ve Fes kentlerinde de hissedildiğini belirtmişti.

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