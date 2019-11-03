Farage: İngiltere, Başbakan Johnson’ın anlaşmasıyla AB’den ayrılırsa gelecekte yine birliğe üye olur

İngiltere’de Brexit Partisi lideri Nigel Farage, ülkenin 12 Aralık’taki erken seçim sonrası Avrupa Birliği’nden (AB) Başbakan Boris Johnson’ın vardığı anlaşmayla ayrılması halinde, gelecekte yeniden birlik üyesi olacağını söyledi.

BBC’ye konuşan Farage, “Bu anlaşma İngiltere’nin asla bağımsız olmamasını kesinleştirecektir” dedi.

Farage, Brexit Partisi’nin ülkedeki seçim bölgelerinin çoğunda aday göstereceğini, kendisinin ise milletvekili adayı olmayacağını açıkladı.

İngiltere’de Parlamento’nun Çarşamba günü feshedilmesiyle partiler resmen seçim kampanyalarına başlayacak.

ABD Başkanı Donald Trump, Perşembe günü Farage’ın LBC Radyosu’ndaki programına katılmış ve Brexit Partisi liderine, iktidardaki Muhazafakar Parti’yle ittifak yapmasını önermişti.

Johnson: Sözümü tutamadım, özür diliyorum

Başbakan Boris Johnson ise seçimde Brexit Partisi dahil hiçbir partiyle ittifak yapmayacaklarını açıklamıştı.

Sky News’a konuşan Johnson, İngiltere’nin 31 Ekim’de AB’den ayrılması sözünü tutamadığı için özür diledi.

Johnson, bu durumun kendisi için büyük bir üzüntü kaynağı olduğunu söyledi.

İngiltere Başbakanı ayrıca yeniden göreve seçilmesi halinde İskoçya’da ikinci kez yasal bağlayıcılığı olan bir bağımsızlık referandumu yapılmasını izin vermeyceğini söyledi.

İskoçya Özerk Yönetimi Başbakanı Nicola Sturgeon ise “ikinci bağımsızlık referandumunu engelleme politikasının sürdürülemeyeceğini” belirtti.

Sturgeon, erken seçimden sonra İngiltere’de kurulacak olan yeni hükümetten, bağımsızlık referandumu için izin isteyeceğini açıklamıştı.

Ana muhalefetteki İşçi Partisi’nin ekonomi sözcüsü John McDonnell ise seçim kampanyalarında en yüksek dilimdeki yüzde 5’lik kesimden daha fazla gelir vergisi alınmasını önereceklerini belirtti.

BBC’ye konuşan McDonnell, böylece kamu harcamalarının artırılmasını sağlayacaklarını vurguladı.